Turismo traz bons resultados e deve ser incentivado

A prefeitura de Porto Alegre começará a revitalizar o quadrilátero central de Porto Alegre, programa esperado há muito tempo. O Centro Histórico, que já foi o mais charmoso ponto da Capital, perdeu seu encanto nas últimas décadas.

O trabalho começará por serviços de pavimentação e projetos arquitetônicos para dar uma visão melhor, incluindo calçadas, ainda que sua conservação seja responsabilidade dos proprietários dos imóveis fronteiros.

A região central também ganhou movimento nos últimos dias, pois Porto Alegre sediou o evento internacional South Summit, bom também para o turismo, setor que deve receber incentivos. A prefeitura liberou a exploração dos ônibus de turismo para empresas particulares. Roteiros novos e com permissão de entrar e sair dos ônibus em diversos pontos da cidade durante o percurso são algumas das novidades.

O turismo deve ser promovido, pois tem efeitos positivos na economia da cidade, no comércio, na hotelaria, bares e restaurantes.

E o Centro de Porto Alegre deve ser peça-chave neste aspecto. O local já teve muitos cinemas, casas comerciais famosas e era onde as pessoas iam passear, ver vitrines e fazer compras. A reabilitação do Centro Histórico será ótima para todos.

Divulgar a cidade é mais do que importante justamente após termos um evento de repercussão internacional. É preciso divulgar serviços das áreas de lazer, gastronomia e hospedagem, bem como informações sobre os prédios e os monumentos da Capital, entre outras atrações.

No South Summit, um site com informações turísticas sobre a região do Centro Histórico foi lançado, iniciativa da prefeitura em parceria com o Sindilojas POA e Sindha.

Temos praças, parques, monumentos - na Praça da Matriz já houve uma boa revitalização do monumento a Julio de Castilhos - além de outros locais.

O poder público e a sociedade devem se engajar para tornar visível a Capital em nível mundial, com o turista visualizando os principais pontos de atração de Porto Alegre no celular ou no computador.

Com trabalho conjunto entre a municipalidade, entidades de classe ligadas ao turismo e empresas do ramo, com certeza a Capital poderá voltar a ser uma atração regional, nacional e até mesmo em outros países. Será bom para todos, movimentando a economia.