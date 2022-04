Reciclagem no Brasil pode ser bem maior

O índice nacional de reciclagem no Brasil é de apenas 3%. Isso é preocupante, uma vez que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que vigora há mais de 10 anos, continua insuficiente, levando-nos a ter como resultado matérias-primas descartadas no lixo.

No Brasil foram reciclados cerca de 33 bilhões de latinhas de alumínio em 2021, ou 98,7% de reaproveitamento do material produzido ao longo do ano, segundo dados da Associação Brasileira do Alumínio (Abal) e a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas). As duas entidades formam juntas a Recicla Latas, para o aperfeiçoamento do sistema de logística reversa de latas de alumínio para bebidas.

As associações garantiram a manutenção do índice de reciclagem das latinhas em 95%, em cumprimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A logística reversa é o processo de reinserção do material descartado na cadeia produtiva.

De um total de 33,4 bilhões de latas vendidas, cerca de 33 bilhões foram coletadas para reciclagem. Com isso, cerca de 1,9 milhão de toneladas de gases de efeito estufa deixaram de ser emitidos na atmosfera.

As taxas de reciclagem de alumínio no Brasil são consideradas exemplares, nos últimos anos, com índices que superam os 96% de latinhas reaproveitadas, após cumprirem o ciclo de produção, consumo e descarte. Esse ciclo de vida costuma ser curto, aproximadamente 60 dias separam a fabricação de uma nova latinha de alumínio e seu retorno, como matéria-prima, para a indústria. Há mais de 10 anos, o índice de reciclagem de latas de alumínio se encontra em patamares superiores a 96%.

Mas, apesar dos excelentes resultados do setor de alumínio, a reciclagem de outros produtos consumidos no país é baixa. O caso mais desafiador é o do plástico.

Apesar de ser o quarto maior consumidor da matéria-prima no mundo, o Brasil recicla apenas 1,29% de plástico, segundo dados do Banco Mundial, de 2019. Mas, a Associação Brasileira da Indústria de Plástico (Abiplast) indica que pouco mais de 23% dos resíduos plásticos são reciclados no País, dados de 2020.

Seja como for, o índice geral de reciclagem dos resíduos sólidos entre nós é em torno de 5,3% do total potencialmente recuperável, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

Cabe a todos nós o trabalho informal de fazer a reciclagem desde as nossas moradias, facilitando o crescimento desse setor tão importante para o meio ambiente, no caso específico do plástico, ainda muito descartado de maneira errada.