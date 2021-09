A Revolução Farroupilha e os ideais do 20 de Setembro

Neste dia 20 de setembro, transcorrem os 186 anos da Revolução Farroupilha. Também chamada de Guerra dos Farrapos, foi um conflito regional contrário ao governo imperial brasileiro e com caráter republicano. Ocorreu na nossa então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, entre 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845. Entre as principais causas da Revolução Farroupilha estavam o descontentamento político com o Império, a busca por parte dos liberais por maior autonomia para as províncias e a revolta com os altos impostos cobrados no comércio de couro e charque, importantes produtos da economia do Rio Grande do Sul naquela época.

Os farroupilhas eram contrários à concorrência do charque e couro de outros países, com preços baratos, o que dificultava o comércio destes produtos por parte dos comerciantes sulistas. Em setembro de 1835, os revolucionários, comandados por Bento Gonçalves, iniciaram o conflito, que duraria por 10 anos. Em 1836, os farroupilhas conquistaram várias vitórias diante das forças imperiais. Em 11 de setembro de 1836 é proclamada, pelos revoltosos, a República Rio-Grandense. Mesmo na prisão, os farroupilhas declararam Bento Gonçalves presidente. Em 1837, após fugir da prisão, Bento Gonçalves assume de fato a presidência da recém-criada República Rio-Grandense. Em 24 de julho de 1839, os farroupilhas proclamam a República Juliana, na região do atual estado de Santa Catarina.

Em 1842, o governo imperial nomeou Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, para comandar uma ação com objetivo de finalizar o conflito separatista no sul do Brasil. Em 1845, após vários conflitos militares, enfraquecidos, os farroupilhas aceitaram o acordo proposto pelo então barão de Caxias e a Guerra dos Farrapos terminou. A República Rio-Grandense foi reintegrada ao Império brasileiro. Morreram cerca de 3 mil pessoas na Guerra dos Farrapos.

Embora alguns historiadores de fora do Rio Grande do Sul procurem colocar a Revolução Farroupilha como fruto do descontentamento de fazendeiros contra decisões econômicas do Império, o fato é que foi a maior revolta no Brasil e tinha ideais republicanos, sem dúvida.

Estamos em plena Semana Farroupilha, com Centros de Tradições Gaúchas mantendo acesos os ideais dos que se levantaram em armas, no Rio Grande do Sul ainda bloqueado, como todo o Brasil, pelas muitas restrições sanitárias por conta da pandemia do coronavírus. Por isso, é bom que se cultivem os ideais, a liderança de Bento Gonçalves e outros grandes líderes do movimento. Ideais libertários e republicanos, que acabaram se confirmando, décadas depois.