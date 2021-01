Ampliação da pista do aeroporto é fundamental

A ampliação da pista do Salgado Filho é fundamental à vida política, social e, muito mais, econômica de Porto Alegre e do Estado. Há anos que isso é sabido, mas, por motivos diversos, a obra sempre era postergada. O resultado é que muitas toneladas de mercadorias, por anos, não eram embarcadas em Porto Alegre, pois aeronaves não tinham condições, pela pista menor do que o necessário para a decolagem de aviões com carga máxima.

Com a chegada da alemã Fraport na administração do terminal, os trabalhos foram iniciados e tocados, até que um problema antigo também se apresentou, a permanência de moradias no traçado da extensão da pista em quase mil metros.

Com a nova administração da prefeitura, iniciativa meritória é a interlocução direta dos órgãos responsáveis pelo deslocamento com as famílias, ouvindo seus problemas e reivindicações, a fim de que uma solução, geral ou individual, se for o caso, seja tomada.

Em decorrência, a prefeitura iniciou mutirão para resolver pendências e o reassentamento de moradores da Vila Nazaré que ainda moram no local. As famílias precisarão ser realocadas para que o município entregue a área à Fraport para que seja completada a ampliação da pista do aeroporto.

O objetivo é que as transferências ocorram até o final de fevereiro. No mutirão com servidores do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) e da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), ficha cadastral está sendo feita para cada morador, para a mudança a uma nova moradia.

Muitas pessoas não tinham o Número de Inscrição Social (NIS), documento imprescindível para a participação nos programas habitacionais. São 71 famílias que ainda moram na área do sítio aeroportuário e que têm pendências nos seus processos junto ao Demhab e à Caixa Econômica Federal. Outras 41, que estão na mesma área, já terão condições de realizar a mudança para o Loteamento Irmãos Maristas.

O local deverá contar com creche, posto de saúde, transporte público, Correios e saneamento, pedidos dos já moradores, num total de cerca de mil famílias que lá viverão. As casas têm 37 m2 e os apartamentos, 40 m2, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Novas transferências para o Irmãos Maristas já estão agendadas para amanhã e 10 de fevereiro.

É uma iniciativa que merece elogios, quando tantos problemas acabam não sendo resolvidos pela demora em atos que resolvam e não mais posterguem soluções, aqui em Porto Alegre.