Turismo regional em alta em meio à pandemia

A preocupação com o coronavírus continua, com novos casos relatados no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Viagens muito longas não são recomendadas, mesmo porque há países que estão exigindo dos que chegam a comprovação de teste negativo para a Covid-19 ou a vacinação, algo que, no caso brasileiro, ainda está longe de ser feito de forma massiva.

Aqui no Rio Grande do Sul, a demanda pelas praias do Litoral Norte, uma tradição de muitas décadas, deve manter a tendência durante todo o verão. Viajar, algo desejado pela maioria nas férias escolares e profissionais, acabou ficando tão somente na vontade. Em muitos casos, por precaução.

Nesse cenário, a saída é um buscar um local próximo. Entre as iniciativas visando facilitar a busca por roteiros regionais, está a plataforma Viva o RS, com experiências de turismo e a comercialização de pacotes de viagens com 100 opções, iniciativa do Sebrae RS, em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O Litoral Sul também tem muitas opções que podem ser bem aproveitadas pela proximidade, custo baixo e belezas naturais, além de infraestrutura completa. Prova da qualidade é que o município de São Lourenço do Sul foi o quinto destino turístico do Brasil que recebeu o selo Safe Travels.

O Selo Viagens Seguras reconhece ações das localidades no enfrentamento à pandemia do coronavírus, visando impulsionar viagens e turismo, setor muito afetado pelo coronavírus. É uma certificação que estabelece padrões de segurança e higiene para viagens e turismo.

O visto foi criado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (World Travel & Tourism Council). Salvador (BA) foi a primeira cidade a receber o Viagens Seguras, seguida por Canela, Florianópolis (SC) e o Rio de Janeiro. É bom saber que destinos turísticos gaúchos têm responsabilidade nos protocolos sanitários e de segurança na área pública e no comércio e serviços para bem receber os visitantes.

No caso citado, foi conquista para toda Costa Doce do Rio Grande do Sul, sendo que o fluxo de visitantes representa cerca de 18% dos negócios de São Lourenço.

O verão está atraindo, ainda que com todos os protocolos sanitários obedecidos pelo comércio e serviços, milhares de gaúchos. A pandemia traz medo com as mais de 200 mil mortes no Brasil, mas a economia continua e, sem ela funcionando ainda que restritivamente, faltarão recursos para combater a Covid-19.

Vamos, então, ficar atentos ao que é recomendado pelas autoridades sanitárias. Será o melhor para todos nós.