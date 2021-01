Os cuidados e o embelezamento de Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), apontou suas principais metas à frente da administração municipal. Propostas urbanísticas para melhorar a cidade são bem-vindas. Todos os bairros merecem cuidados, mas o prefeito prometeu que o Centro Histórico é o principal alvo.

Também terá atenção uma marina a ser estruturada no trecho 2 da orla do Guaíba, e a valorização do setor náutico em uma cidade com 70 quilômetros costeados pelo rio.

A esperada revitalização do Cais Mauá - uma parte da área já terá operações em março - e a reforma do segundo andar do Mercado Público também estão na pauta, sendo que o Mercado deve funcionar também aos domingos, com oferta de gastronomia, na opinião do novo mandatário municipal.

Um dos projetos para embelezar a cidade, mencionado pelo prefeito, é conceder incentivos fiscais a quem melhorar a aparência dos prédios, ampliar a área verde e adotar a captação de água da chuva ou energia solar.

Há possibilidade, também nesse sentido, da criação de um chamado IPTU Verde para quem embelezar jardins, plantar flores, bem como para quem cuidar da água que vem da chuva, a quem coloque iluminação solar e para quem cuide das fachadas de seus prédios, exemplos citados por Sebastião Melo.

A nova equipe administrativa já está formatando uma proposta de IPTU Verde, onde os proprietários que preservarem e pintarem seus prédios poderão ter até redução no imposto.

Vale lembrar ainda a campanha feita há anos, quando, com o apoio de tradicional fabricante de tintas, o qual concedeu preços mais baixos, houve a repintura de centenas de prédios particulares na Capital, um sucesso então.

Também, em 2009, houve a campanha Disque Faixa, quando a população pedia, por telefone, à EPTC a instalação, pintura ou repintura de faixas de segurança na cidade.

Enfim, Porto Alegre deve ter o seu astral levantado, ele que está baixo, começando pelo visual enxovalhado pelas pichações. Limpeza das ruas, tapar buracos nas vias, serviços pontuais, mas que fazem a diferença no dia a dia.

O prefeito citou ainda o Esqueletão, prédio inacabado no Centro, que deve ser concluído ou posto abaixo. É um exemplo simbólico, de fato. O importante, agora, é arregaçar as mangas e trabalhar. Sim, Porto Alegre merece ser bem cuidada.