As prioridades e os desafios do prefeito de Porto Alegre

O prefeito Sebastião Melo (MDB) deve anunciar medidas iniciais no combate à Covid-19 em Porto Alegre hoje. O prefeito declarou que irá enfrentar a questão com responsabilidade, mas equilibrando saúde com economia, para que a cidade não quebre.

Serão criados dois conselhos consultivos, o primeiro com as pastas de Saúde, Educação e Transporte Público, e o segundo com entidades conselheiras das decisões sobre o coronavírus, como Amrigs, Sindilojas e Cremers. Sebastião Melo também deixou claro que adotará uma política liberal, com desburocratização e liberdade econômica.

Os novos gestores da Capital assinaram um inédito termo de compromisso de compliance, ferramenta de governança consolidada na iniciativa privada, que regula e acompanha os princípios de ética e responsabilidade com recursos públicos, a fim de qualificar a prestação de serviços ao cidadão.

Assumindo a cidade em meio ao crescimento de casos de coronavírus, com 86,52% dos leitos de UTI ocupados, a saúde é o que mais interessa enfrentar. Porém, o novo prefeito deixou claro que não pretende aumentar as restrições para funcionamento do comércio.

Com alguns secretários tendo experiência pública, no entanto, o prefeito e equipe terão tarefas difíceis neste 2021. Recebendo uma prefeitura sem déficit e, segundo o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), que lhe entregou o mandato, até com superávit, Sebastião Melo terá que se organizar logo no combate ao coronavírus. Como saúde e economia andam juntas, não há como dissociar, não totalmente, uma da outra em termos de estrutura social.

Especialistas da Fundação Getulio Vargas (FGV) apontam o impacto heterogêneo da Covid-19 nas cidades, muito em função de como os serviços se recuperam. Nos municípios intensivos em serviços prestados às famílias, como turismo, trabalhos domésticos e salões de beleza tiveram desempenho mais afetado pelos efeitos da quarentena. Assim, eles tendem a ter um impacto negativo em suas receitas tributárias próprias maior que em outros cuja predominância econômica ocorra em serviços que tiveram uma recuperação melhor no curto prazo.

Tudo indica que teremos um 2021, nos meses iniciais, com problemas sociais, econômicos e financeiros, uma grande tarefa para os novos administradores municipais enfrentarem. Deles espera-se organização, trabalho e todos torcendo pelo sucesso no árduo enfrentamento que terão que vencer.