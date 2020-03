Puxado pelo agronegócio, PIB do Rio Grande do Sul cresceu 2,0% em 2019

Foi o bom desempenho da agropecuária, especialmente no primeiro semestre do ano passado, que garantiu crescimento de 2% na economia do Rio Grande do Sul em 2019 _ ante 1,1% da expansão nacional. A alta no Produto Interno Bruto (PIB) foi sustentada pela na expansão das lavouras de soja, milho e trigo _ mas retraída pela indústria. O resultado positivo dos seis primeiros meses de 2019, no entanto, foi contido por uma desaceleração geral no quarto trimestre em relação a igual período de 2018.

A agropecuária gaúcha teve alta 6,2% em 2019 ante 1,3% da média nacional. Com isso, o PIB gaúcho somou R$ 489,577 bilhões no ano passado, de acordo com números divulgados pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE) da Secretaria de Planejamento (Seplag). Alta expressiva no setor primário, em boa parte, porém, vem sobre queda de mais de 4% em 2018 sobre 2017.

Os dados apresentados governo gaúcho, por outro lado, chamam a atenção para o fraco desempenho na produção de máquinas e equipamentos. A queda no setor chegou a 4,5%, em parte devido ao recuo justamente nas vendas de tratores e colheitadeiras. Uma dos responsáveis pela queda seria a Argentina, que enfrenta grave crise e é tradicional importadora do segmento, explica o pesquisador Martinho Lazzari.

“O setor de borrachas e plástico, que está ligada à produção de máquinas agrícolas, por exemplo, também teve queda, de 5,3%, assim como a metalurgia”, complementa Lazzari.

Já o setor de veículos automotores registrou incremento de 13,5% como resultado de produção e vendas que ficaram represadas em 2018 com a greve dos caminhoneiros, diz o pesquisador. Os números positivos também marcaram a indústria de transformação nos segmentos de Produtos de metal (8,8%) e Calçados e artefatos de couro (7,6%). Já a construção civil no Estado seguiu na contramão nacional, com queda de 1,1% em 2019 ante média brasileira de incremento de 1,6%.

“A construção civil no Estado chegou a ensaiar um recuperação em parte do ano, mas não se sustentou. Tem um certo delay (demora) em relação a retomada nacional, mas esperamos por crescimento em 2020. Com certeza é um setor fundamental para a economia, pelos setores que movimenta e pela geração de empregos”, alerta o Lazzari.

Ainda que os dados do PIB gaúcho animem e apresente a maior alta desde 2013, o futuro é extremamente incerto e não muito promissor, por dois fatores. A estiagem no Rio Grande do Sul ainda tem perdas crescentes e as incertezas são gerais sobre impactos do coronavírus. O fato é que já falta matéria-prima para parte da indústria gaúcha que importa insumos da China, e que poderá se refletir em suspensão de produção ao menos temporária em alguns segmentos, como já ocorre em São Paulo no setor automotivo, por exemplo.

“As notícias diárias trazem a cada momento um cenário diferente, tanto na área da saúde como na área econômica. Se a quarenta determinada na Itália for adotado por mais países na Europa, temo um efeito mais drástico. Porém vemos estímulos vindos de diferentes países, além da China, como Estados Unidos. É possível que estímulos monetários já anunciados e que estão por vir, reduzam os danos globais, por exemplo”, pondera a chefe da Divisão de Indicadores Estruturais do DEE, Vanessa Sulzbach.

