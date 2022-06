Fenadoce 2022 conta com 46 empreendimentos da agricultura familiar

O espaço da agricultura familiar na Fenadoce, que se realiza em Pelotas até o dia 19 de junho, reunirá produtos de 34 agroindústrias do Rio Grande do Sul. São itens como vinhos, doces e compotas, queijos, embutidos, melado e rapadura, sucos de frutas e nozes provenientes de 24 municípios gaúchos. Fazem parte dos 46 estandes também, três empreendimentos de plantas e flores e nove de artesanato. O pavilhão da agricultura familiar tem o apoio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

“O apoio da secretaria às feiras fortalece o Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF), política voltada a fomentar, incentivar e valorizar as agroindústrias. Assim, a retomada das feiras presenciais, colabora com o processo de recapitalização e manutenção das atividades das nossas agroindústrias”, afirma a diretora do Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria (Dafa), Bruna Fogiato.

Os empreendimentos interessados se inscreveram por meio da Emater e dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, e todas as agroindústrias presentes fazem parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF). O programa, criado através do Decreto 49.431/12, tem, entre as suas diretrizes, o estímulo à realização de feiras municipais, regionais e estaduais.

A 28ª edição da Fenadoce se iniciou na sexta-feira (3). Este ano, a feira tem como tema “Doces (re)encontros” e vai prestar uma homenagem aos 210 anos de Pelotas, celebrados em julho. Além da feira da agricultura familiar, a programação da Fenadoce contará com atrações na Cidade do Doce, Festival de Gastronomia, Espaço Sebrae, Rodada de Negócios, Parque de Diversão, Fenashow e Fenadoce Cultural.

Serviço

O quê: Fenadoce 2022

Quando: de 3/6 a 19/6

Horários: de segunda a sexta, das 14h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 22h

Local: Av. Pinheiro Machado, 3390 - Distrito Industrial, Pelotas