Marpa Gestão Tributária fecha sociedade com Roberto Justus

A Marpa Gestão Tributária (MGT) acaba de assinar acordo societário com o empresário Roberto Justus, publicitário bastante conhecido no cenário nacional. A empresa é especializada em gestão tributária e tem o seu foco voltado à recuperação de crédito, contencioso e reestruturação de dívidas, bem como de defesas judiciais.

Desde que deixou o Grupo Newcomm, em 2017, Justus tem investido em diferentes segmentos, como o financeiro e o de tecnologia, porém, é a primeira vez que ele aposta na área de gestão tributária. O empresário terá participação de 15% na MGT e poderá exercer opção de compra de mais 5% após 12 meses.

A meta é dobrar o faturamento da companhia para R$ 150 milhões no período de um ano. Com a entrada de Justus, será criado um conselho de administração, por enquanto com a participação dele e de Valdomiro Soares, um dos fundadores, como conselheiros, e também dos sócios executivos Michael Soares e Eduardo Bitello.

"Foi uma grande surpresa também para mim ser sócio de uma empresa de gestão tributária. O Brasil tem uma das cargas tributárias mais alta do mundo e de difícil compreensão e de gestão", destaca Justus. Ele também comenta o fato de que o empresário foca no trabalho e, muitas vezes, deixa de ter um plano tributário mais eficiente, perdendo muitas oportunidades e pagando mais tributos do que precisaria.

"Então, dentro da legalidade, o software desenvolvido pela MGT me impressionou muito, porque em apenas cinco dias ele consegue fazer cinco anos de levantamentos da situação tributária do cliente", cita, explicando um dos motivos que o levou à sociedade.

"Como empresário, a vida toda eu sofri bastante essa história dos tributos que incidem de uma forma muito grande sobre todos os insumos de uma empresa, então fiquei muito feliz em poder estar no conselho estratégico e também em estar abrindo mais portas pelo Brasil todo", salienta.

Justus lembra que a Marpa Gestão Tributária é uma marca que nasceu no Rio Grande do Sul e já tem escritórios em São Paulo, Paraná, Goiás e que quer crescer para todos os estados brasileiros. "E eu posso ajudar bastante", diz.

Michael Soares e seu sócio, o advogado tributarista Eduardo Bitello, criaram um método próprio, o qual batizaram de Metodologia 3Rs. Consiste em "reorganizar" a gestão tributária da empresa para atender seu regime tributário com uma revisão apura do que foi pago nos últimos cinco anos.

Na sequência, a tarefa é "recuperar" créditos, com um levantamento dos impostos pagos indevidamente durante o período. O último passo é "reduzir" a carga tributária da empresa com base em 11 formas disponibilizadas pela atual legislação. Todo o trabalho é realizado com o apoio da inteligência artificial. Soares e Bitello desenvolveram um sistema que, com a ajuda de algoritmos, faz uma varredura no histórico tributário de qualquer porte de negócio em no máximo cinco dias.