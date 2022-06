Conselho de Contabilidade retoma seminários no RS

Após dois anos impossibilitados de promover os tradicionais seminários e eventos pelo Estado, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) voltará a percorrer as diferentes regiões do Rio Grande do Sul neste segundo semestre.

Conforme o presidente do CRCRS, Márcio Schuch Silveira, a agenda prevê visitas a 14 cidades nos próximos meses, e terá início no próximo dia 14 de junho, no município de Cachoeira do Sul. Pelotas, Uruguaiana, Farroupilha, Passo Fundo, São Sebastião do Caí, Viamão, Santa Cruz, Vale do Taquari, Bagé, Taquara, Capão da Canoa, Soledade e Santa Rosa são as outras cidades que o Conselho deve promover encontros até o término de 2022.

"Nos últimos dois anos, fizemos muitos eventos online e muitas live que atendeu a um propósito de emergência, mas que acabam sendo muito diferentes, em especial, para as pessoas do interior que valorizam muito a participação presencial", afirmou Silveira em visita, ontem, ao Jornal do Comércio.

O presidente do CRCRS também comentou o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 e o fato da Receita Federal ter superado as expectativas no número de declarações enviadas em mais de 2 milhões. No total, foram recebidas 36.322.912 declarações do IRPF 2022, ano-calendário 2021.

O adiamento do prazo limite de 29 de abril para 31 de maio pode ter influenciado nesse desempenho. "A prorrogação permitiu que algumas pessoas se organizassem melhor e que outras, que não possuem a obrigatoriedade, acabassem declarando.

