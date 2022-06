Sondagem indica recuperação do setor ótico no Estado

A primeira Sondagem do Segmento de Óticas de 2022 realizada pela Fecomércio-RS mostra que a maioria das empresas que atuam no setor no Rio Grande do Sul já apresenta resultados semelhantes às do período pré-pandemia. A pesquisa realizada de 2 a 18 de maio, indica que para 77,4% dos entrevistados, o nível de vendas atual é igual ao do período pré-pandemia. Em 10,4% o volume atual de vendas é inferior aos daquele período e para 12,2% os resultados atuais superam o pré-crise.

Quando questionados sobre medidas de prevenção a perdas, apenas 24,4% dos entrevistados afirmaram ter tomado alguma atitude para impedir perdas maiores. Dentre essas ações, destacaram-se a utilização de recursos digitais para vendas (35,1%) e as promoções e sorteios (27,7%). Para 94,7% dos entrevistados a continuidade dessa medida permanece relevante no momento atual. No que se refere aos estoques, a grande maioria (88,1%) relatam não estar enfrentando dificuldades de reposição. Para 10,4% as dificuldades são pontuais e em 1,6% dos casos o problema é generalizado.

Quando questionados quanto ao desempenho das vendas nos últimos seis meses destaca-se a maioria das respostas na categoria "bom", opção de 77,4% dos entrevistados. Em 14,3% dos casos o desempenho foi considerado "ruim" ou "regular", enquanto para 8,4% o volume de vendas foi avaliado como "muito bom" ou "excelente". Na avaliação do presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, "a pesquisa é muito clara ao revelar um segmento resiliente que consegue no período atual ter bons resultados apesar de outros desafios como a inflação".

As expectativas em relação a vendas apontam para um cenário positivo, com 85,2% dos respondentes esperando algum tipo melhora. Em relação a economia como um todo, 87,3% afirmaram que esperam melhora nos próximos meses. Apenas 5,5% acreditam na piora do quadro atual.