Empresas SIM adquirem a Charrua projetando um faturamento de R$ 12 bilhões em 2022

A distribuidora Charrua, com atuação no Sul do País desde 1996, está presente em 188 cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com um total de 250 postos. A empresa tem sede em Lajeado, onde possui um centro de armazenamento, presente também em Esteio, Rio Grande e Coronel Barros. A negociação, intermediada pela consultoria Bateleur, compreende a compra da Charrua Distribuidora e dos dois TRRs da empresa, Charrua Diesel e Arco Diesel.

Com a oficialização do negócio, que depende ainda da análise e da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a diretoria executiva da Charrua será mantida com Dag Cremer e Luiz Henrique Merello, além dos funcionários da operação, distribuidora e TRRs, que serão mantidos em suas funções.

“A decisão pela negociação com este parceiro de longa data nos traz a confiança de que a seriedade com que conduzi a marca Charrua seguirá da mesma forma sob o comando da SIM”, explica Elvidio Eckert, que reforça que o foco agora passará às empresas do Grupo Arco Brasil (Transportadora Arco, Arco Gás e Charrua Gás (GNV).

Neco Argenta, presidente das empresas SIM assegura que a companhia dá um importante passo na estratégia de expansão da SIM.

“Com a aquisição da Charrua, uma empresa muito bem administrada e respeitada no mercado, passamos a nos relacionar diretamente com 250 parceiros do segmento que conhecemos de perto atuando há mais de 30 anos.

Entendemos as necessidades do revendedor e do consumidor e a frente da Charrua trabalharemos para qualificar ainda mais a operação da revenda em postos de combustível no sul do país.”

As empresas SIM, fundadas pelos irmãos Neco e Deunir Argenta em 1985, em Flores da Cunha (RS), atualmente tem, no varejo, 151 postos de combustíveis e cerca de 4 mil funcionários.

A SIM é constituída por:

SIM Rede de Postos

SIM Distribuidora

SIM Lubrificantes

Querodiesel

Charrua

Vinícola Luiz Argenta