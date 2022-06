Ferramentarias analisam situação do setor em encontro em Caxias do Sul

Detentora do segundo polo metalmecânico mais importante do Brasil, Caxias do Sul sedia, a partir desta quinta-feira (2), o 14º Encontro Nacional de Ferramentarias (Enafer). O maior evento nacional do setor, realizado de forma itinerante nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ocorrerá até sexta (3), na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC). Organizadora do evento, a Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais (Abinfer) estima a participação de 350 profissionais de diferentes estados do País.

A programação estará centrada no debate sobre o desenvolvimento e o desempenho do setor ferramenteiro nacional e internacional, a situação atual do programa Rota 2030, a inovação em direção à Indústria 4.0 e a importância da melhoria na gestão de empresas. “Por meio de ações realizadas pela Abinfer, o Brasil vem sendo reconhecido e inserido no circuito mundial de ferramentarias. Ações como o Enafer contemplam capacitação técnico/administrativa, além de ser um amplo fórum com apresentações e debates sobre a realidade atual e cenários futuros do setor”, destaca o presidente da Abinfer, Christian Dihlmann.

Com foco no futuro da ferramentaria nacional e em ações de qualificação do setor, o evento terá 16 workshops técnicos, com temas sobre serviços, novas tecnologias, planejamento e informações estratégicas para empresários e equipes. A programação ocorre a partir das 8h. O espaço abrigará também sete marcas que irão expor produtos e serviços.

A abertura oficial do encontro será na sexta (3), às 9h, com palestra de Flávio Messas sobre “Eficiência produtiva para as ferramentarias nacionais”. Roberto Spada, do Senai/SP, abordará “Formação profissional técnica para o setor de ferramentaria”; Josemar Saraiva, da Dell, palestrará sobre “Sequestro de dados: como proteger e recuperar o negócio após um ciberataque"; e Marcos Vinícius, do Ministério da apresentará o tema “Rota 2030 Linha IV: ações, resultados e perspectivas”.

À tarde, o coordenador da UCSGraphene, Diego Piazza, falará sobre “Grafeno: oportunidades tecnológicas para o setor de ferramentarias” e o empresário Luiz Viana conduzirá palestra sobre “Nova alternativa para renovação do parque fabril das ferramentarias”. A programação será finalizada com o painel Memorial, uma retrospectiva sobre a história da ferramentaria, com participação dos empresários ferramenteiros mais experientes de Caxias do Sul e região. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.enafer.com.br.