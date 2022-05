Dia da Liberdade de Impostos terá gasolina a R$ 4,99 na próxima quinta-feira

Tradicional campanha para conscientizar a população quanto ao peso dos tributos sobre produtos e serviços, o Dia da Liberdade de Impostos está confirmado para a próxima quinta-feira (2), em diferentes cidades gaúchas. A principal ação será a venda de gasolina comum por R$ 4,99, valor do produto antes da incidência de tributos federais e estaduais.

A venda ocorrerá em alguns postos da SIM Rede de Postos (confira a lista abaixo), limitada a 20 litros por motorista. As senhas serão distribuídas às 7h, e o início do abastecimento, às 8h, com previsão de término às 11h. Cada posto distribuirá 100 senhas. O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou no cartão de débito.

O Dia da Liberdade de Impostos é uma iniciativa conjunta do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), do Instituto Liberdade e da SIM Rede de Postos.

“A campanha traz a reflexão de que os supostos benefícios que o Estado dá à população não saem de graça, e o retorno deixa muito a desejar”, explica o presidente eleito do Instituto Liberdade, Guilherme Benezra, que também é diretor Financeiro do IEE na gestão 2022/2023.

A oferta da gasolina mais barata é tradicional na campanha e, neste ano, ainda mais simbólica em razão do preço alto do litro e seu impacto na atual pressão inflacionária no Brasil. Os impostos representam 37% do valor final do litro, de acordo com a Petrobras. Deste total, 27% são de ICMS estadual e 10% de tributos e contribuições federais (CIDE, PIS/Pasep e Cofins).

Os percentuais exagerados afetam um produto essencial para a economia, atingindo fretes, custos de produção de empresas e as finanças familiares. “A SIM defende que haja um entendimento entre os governos federal e estadual para que seja encontrada uma solução para os tributos que refletem no preço dos combustíveis, o qual impacta fortemente no orçamento do consumidor”, comenta Carla Perussato, Gerente de Comunicação e Marketing das Empresas SIM.

A presidente eleita para a gestão 2022/2023 do IEE, Victoria Jardim, lembra que o dia da liberdade de impostos simboliza a ocasião na qual os brasileiros param de trabalhar para o Estado e passam a trabalhar para si. “Vivenciamos o impacto da alta carga tributária em nosso dia a dia, sendo a gasolina um dos produtos mais sensíveis; não à toa, existe toda uma discussão acerca do ICMS cobrado nos combustíveis. O que ninguém discorda é que a carga é sim altíssima, e pesa muito no bolso do cidadão”, comenta.