Golpe da falsa central telefônica cresce no Rio Grande do Sul

O telefone toca e, na bina, aparece um número conhecido – o do banco do qual é correntista. Do outro lado da linha, a pessoa que se identifica como funcionária da instituição financeira diz que está em contato para reforçar a segurança dos dados bancários e que, para isso, é preciso que o aplicativo do banco no celular seja atualizado e se oferece para ajudar na tarefa. Mas o que acontece, na verdade, é justamente o oposto.

Trata-se do golpe da falsa central telefônica, que tem diferentes versões, todas com o objetivo de conseguir as informações bancárias da vítima. Levantamento feito pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) mostra o crescimento de 62% no primeiro semestre de 2021 em comparação com o semestre anterior (segundo semestre de 2020).

A condução do golpe é cheia de elementos que fazem a vítima acreditar que está falando com o seu banco. A primeira dúvida de quem passou por esta situação é: como os criminosos conseguem se identificar com o número correto da instituição financeira?

“Infelizmente, os criminosos conseguem simular números de telefone que ficam similares ou mascarar o número original para que fique igual ao números dos bancos”, explica o delegado André Lobo Anicet, titular da Delegacia de Polícia de Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Informáticos e de Defraudações (DRCID), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

Para ganhar a confiança da vítima, os criminosos mencionam algumas informações do correntista, como nome completo e data de nascimento, por exemplo, dados que muitas vezes podem ser obtidos em uma busca simples na internet.

A partir daí, o golpista passa a induzir seu alvo a fornecer seus dados bancários, seja com a desculpa de atualizar o aplicativo, ou de que a conta foi clonada e precisa conferir as informações, ou de confirmação dos dados para atualização de cadastro. As desculpas são as mais variadas.

Se o criminoso percebe qualquer indicativo de dúvida e receio do outro lado da linha, outra artimanha entra em jogo. O golpista, então, fornece o número da central de atendimento do banco e pede para que a vítima ligue de volta. No entanto, ele não desliga o telefone, o que faz com que, ao retornar a ligação, a vítima na verdade siga conectada ainda à primeira ligação.

Isso é possível em função da “regra dos cinco minutos”, tempo em que a ligação segue ativa caso quem fez a chamada não tenha encerrado o contato. Ou seja, a vítima pensa estar ligando para um novo número, mas, na realidade, continua na chamada anterior. E, sentindo-se segura, passa todos os dados solicitados.

A primeira dica para evitar cair neste tipo de golpe é lembrar que os bancos nunca ligam com o pretexto de atualizações de segurança do aplicativo ou pedindo confirmação de seus dados pessoais e da conta corrente ou poupança. De acordo com a Febraban, atualizações de segurança são automáticas, e as instituições não ligam para os clientes para informar sobre elas.

Em caso de dúvidas, encerre a ligação e busque contato com a central de atendimento da empresa por meio de canais oficiais após cinco ou dez minutos. “Quando pessoas entram em contato se passando por instituições financeiras, não forneça qualquer dado ou faça qualquer ação - de ir ao caixa eletrônico, por exemplo”, orienta Anicet, ao reforçar a importância de só ligar para a instituição financeira depois de passarem cinco minutos da chamada atendida.

Para o diretor da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da Febraban, Adriano Volpini, a população ainda tem um comportamento de segurança no mundo digital diferente da que adota diante do mundo físico, em que as pessoas já se acostumaram a tomar cuidados com carteiras, pertences e celulares, quando estão em locais públicos e de grande movimentação. Conscientemente, as pessoas sabem o que podem ou não podem fazer, nota Volpini.

Fraudes aumentaram com a pandemia

Desde o começo da pandemia da Covid-19, os criminosos têm aproveitado a maior permanência das pessoas em casa e o crescimento exponencial de transações digitais para aplicar golpes na população. Destacam-se os crimes que usam a engenharia social, que consiste na manipulação psicológica do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais, como senhas e números de cartões para os criminosos, ou faça transações em favor das quadrilhas.

A incidência do golpe do falso motoboy, fraude muito comum durante o isolamento, se mantém como uma das principais investidas dos criminosos e registrou aumento de 271% na comparação do primeiro semestre de 2021 ao segundo semestre de 2020.

O golpe começa quando o cliente recebe uma ligação do golpista, que se passa por funcionário do banco, dizendo que o cartão foi fraudado. O falso funcionário solicita a senha e pede que o cartão seja cortado, mas que o chip não seja danificado. Em seguida, diz que o cartão será retirado na casa do cliente.

O outro golpista aparece onde a vítima está e retira o cartão. Mesmo com o cartão cortado, o chip está intacto e os fraudadores podem utilizá-lo para fazer transações e roubar o dinheiro da vítima.

“O banco jamais faz este tipo de contato de solicitar a senha ou o chip do cartão. Quando o cartão tem qualquer tipo de problema, a instituição financeira faz o bloqueio e orienta o cliente a inutiliza-lo completamente, comprometendo-se a enviar um novo cartão”, diz o delegado André Lobo Anicet, titular da Delegacia de Polícia de Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Informáticos e de Defraudações (DRCID), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

Já os ataques de phishing cresceram 26% no mesmo período – os criminosos utilizam mensagens e e-mails falsos que induzem o usuário a clicar em links suspeitos, ou ainda páginas falsas na internet que induzem a pessoa a revelar dados pessoais. Nestes casos, Anicet orienta que o cliente evite acessar qualquer link ou site. Uma forma de conferir é testar uma senha falsa antes – caso consiga ‘entrar’ mesmo com outra senha que não a usada no banco e se deparar com espaços para confirmar os dados pessoais, o golpe é certo. Mas se a pessoa não se deu conta e caiu em um desses golpes, o que deve fazer? É preciso comunicar imediatamente ao banco o que aconteceu e registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil. Ao fazer a ocorrência, a vítima ajuda a mensurar a incidência dos golpes, como também a possibilidade de localizar quadrilhas inteiras de fraudadores.

Conheça os principais golpes aplicados e como eles devem ser evitados

Golpe do Falso Motoboy

Como é

O golpe começa quando o cliente recebe uma ligação do golpista que se passa por funcionário do banco, dizendo que o cartão foi fraudado. O falso funcionário solicita a senha e pede que o cartão seja cortado, mas que o chip não seja danificado. Em seguida, diz que o cartão será retirado na casa do cliente. O outro golpista aparece onde a vítima está e retira o cartão. Mesmo com o cartão cortado, o chip está intacto e os fraudadores podem utilizá-lo para fazer transações e roubar o dinheiro da vítima.

Como evitar

Fique atento! Os bancos nunca pedem o cartão de volta nem mandam portadores até a sua casa para buscá-lo. Se receber esse tipo de ligação ou visita, não entregue nada para ninguém e ligue imediatamente para o seu banco, de preferência de um celular, para saber se existe algum problema com a sua conta.

Golpe da Falsa Central de Atendimento

Como é

O fraudador entra em contato com a vítima se passando por um falso funcionário do banco ou empresa com a qual ela tem um relacionamento ativo. Informa que sua conta foi invadida, clonada ou outro problema e, a partir daí, solicita os dados pessoais e financeiros da vítima. E até mesmo pede para que ela ligue na central do banco, no número que aparece atrás do seu cartão, mas o fraudador continua na linha para simular o atendimento da central e pedir os dados da sua conta, dos seus cartões e, principalmente, a sua senha quando você a digitar.

Como evitar

Se receber esse tipo de contato, desconfie na hora. Desligue e entre em contato com a instituição através dos canais oficiais, de preferência usando o celular ou aplicativos móveis, para saber se algo aconteceu mesmo com sua conta. O banco nunca liga para o cliente pedindo senha nem o número do cartão e também nunca liga para pedir para realizar uma transferência ou qualquer tipo de pagamento.

Golpe no WhatsApp

Como é

Os golpistas descobrem o número do celular e o nome da vítima de quem pretendem clonar a conta de WhatsApp. Com essas informações em mãos, os criminosos tentam cadastrar o WhatsApp da vítima nos aparelhos deles. Para concluir a operação, é preciso inserir o código de segurança que o aplicativo envia por SMS sempre que é instalado em um novo dispositivo. Os fraudadores enviam uma mensagem pelo WhatsApp fingindo ser do Serviço de Atendimento ao Cliente do site de vendas ou da empresa em que a vítima tem cadastro. Eles solicitam o código de segurança, que já foi enviado por SMS pelo aplicativo, afirmando se tratar de uma atualização, manutenção ou confirmação de cadastro. Com o código, os bandidos conseguem replicar a conta de WhatsApp em outro celular, e têm acesso a todo o histórico de conversas e contatos. A partir daí, os criminosos enviam mensagens para os contatos, passando-se pela pessoa, pedindo dinheiro emprestado. Desconfie de pessoas pedindo dinheiro ou seus dados por aplicativos de mensagem. Geralmente os golpistas apelam para alguma urgência falsa e pedem depósitos e transferências via Pix para contas de terceiros ou então para pagar alguma conta.

Como evitar

Primeiro, proteja o seu WhatsApp de invasões e clonagens. Nas configurações do aplicativo, clique em “Conta”, depois em “Confirmação em Duas Etapas” e ative essa funcionalidade de segurança com uma senha. Você diminui a chance de golpistas roubarem seu número. E nas configurações de privacidade, deixe a sua foto de perfil pública apenas para os seus contatos, assim ninguém a utiliza para golpes. Nunca compartilhe o código de segurança. E, caso receba mensagens de parentes ou conhecidos pedindo dinheiro emprestado, confirme a identidade de quem está do outro lado.

Golpe da troca do cartão

Como é

Golpistas que trabalham como vendedores prestam atenção quando você digita sua senha na máquina de compra e depois trocam o cartão na hora de devolvê-lo. Com seu cartão e senha, fazem compras usando o seu dinheiro. O mesmo pode acontecer com desconhecidos oferecendo ajuda no caixa eletrônico. Eles se aproveitam de alguma dificuldade sua no terminal eletrônico para pegar rapidamente o seu cartão e depois devolver um que não é seu, ao mesmo tempo que espiam sua senha.

Como evitar

Fique sempre atento na hora das compras. Confira se é mesmo o seu nome impresso no cartão devolvido e, se possível, passe você mesmo o cartão na maquininha em vez de entregá-lo para outra pessoa. Nos caixas eletrônicos, procure funcionários do banco devidamente uniformizados, não aceite ajuda de desconhecidos.

Golpe do link falso

Como é

Um golpe em que ofertas muito atrativas chegam por e-mail ou redes sociais como iscas para que os usuários informem seus dados como número de CPF, conta, cartões e senhas. Essas mensagens também podem instalar vírus e aplicativos que roubam seus dados por meio de links maliciosos, permitindo os golpistas acessarem todas as suas contas.

Como evitar

Desconfie de mensagens que você não pediu ou aprovou, e de ofertas em que o desconto é tentador demais. Fique atento ao e-mail do remetente, empresas de grande porte não utilizam contas privadas como @gmail, @hotmail ou @terra e entidades públicas sempre usam @gov.br ou @org.br. Em caso de links, confira se o endereço da página corresponde ao correto. Em caso de dúvida, não clique.

Golpe do falso leilão

Como é

Golpistas criam sites falsos de leilão, anunciando todo tipo de produto por preços bem abaixo de seus valores de mercado. Depois, pedem transferências, depósitos e até dinheiro via Pix para assegurar a compra. Geralmente apelam para a urgência em fechar o negócio, dizendo que você pode perder os descontos. Mas nunca entregam as mercadorias pagas. Além disso, os fraudadores podem se aproveitar para roubar informações importantes, como CPF e número de conta das vítimas.

Como evitar

Sempre pesquise sobre a empresa de leilões em sites de reclamação e confira o CNPJ do leiloeiro. Nunca faça transações financeiras em sites que não tenham o cadeado de segurança no navegador e certificados digitais para transações, nem faça transferências para contas de pessoas físicas.

Golpe do falso empréstimo

Como é

Organizações criminosas se passam por falsas instituições financeiras e oferecem empréstimos com condições muito vantajosas para o consumidor. As quadrilhas fazem anúncios em sites na internet e oferecem crédito com condições muito atrativas, inclusive prometem liberação fácil de dinheiro para consumidores negativados. Quando o interessado preenche o cadastro nestes sites fraudulentos, os bandidos entram em contato e pedem que ele assine um suposto contrato, mas, sem que o usuário perceba, colocam cláusulas impondo multas, caso haja desistência. Para que o falso empréstimo seja liberado, os bandidos pedem o pagamento de taxas e impostos e dizem que a prática é normal.

Como evitar

A Febraban alerta que não existe nenhum tipo de empréstimo em que a pessoa tenha que fazer qualquer tipo de pagamento antecipado - seja de impostos, de preenchimento de cadastro ou de supostos adiantamentos de parcelas -, e esclarece que este tipo de abordagem é fraude. Em todas as operações de crédito regulares, o cliente recebe o dinheiro e não tem que pagar nada para obter o empréstimo. Desconfie de sites na internet que ofereçam crédito com condições vantajosas. Sempre pesquise e verifique se a instituição é autorizada pelo Banco Central a oferecer empréstimos.