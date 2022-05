Confira quem estará na lista do 1º lote de restituição do IR 2022 pago nesta terça-feira

A Receita Federal paga, nesta terça-feira (31), o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2022. Também nesta terça acaba o prazo para os contribuintes entregarem a declaração. O lote contempla quem tem prioridade legal definida por lei, já entregou o IR e não caiu na malha fina. Ao todo, serão pagos R$ 6,3 bilhões a 3,4 milhões de contribuintes.

A consulta para saber se terá o dinheiro foi aberta na semana passada. Ela pode ser feita pela internet, no site da Receita ou no Portal e-CAC, que é o Centro de Atendimento Virtual do fisco. Para consultar por meio do e-CAC, é preciso ter senha do portal gov.br.

Quem irá receber no primeiro lote?

Idosos acima de 80 anos

Ao todo, são 226.934 contribuintes com idade acima de 80 anos

Contribuintes entre 60 e 79 anos

O total de contribuintes entre 60 e 79 anos que recebe neste lote é de 2.305.412

Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave

No lote, 149.016 contribuintes têm alguma deficiência física ou mental ou doença grave

Profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério

Volume de consultas afeta funcionamento do e-CAC

O extrato da declaração do Imposto de Renda 2022, que é acessado no Portal e-CAC, está apresentando instabilidade nessa reta final de entrega da declaração. Segundo a Receita, as consultas ao extrato do IR já podem ser realizadas, tanto pelo Portal e-CAC quanto pelo aplicativo Meu Imposto de Renda.

No entanto, "como o volume de transações aumenta muito nos últimos dias, pode haver lentidão", diz o fisco. Com isso, o contribuinte que não conseguir acesso deve tentar um pouco mais tarde.

Segundo lote será pago em junho com correção de 1% pela Selic

O segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2022, que será pago pela Receita Federal no dia 30 de junho, terá correção de 1%, com base na Selic (taxa básica de juros da economia). A Selic subiu para 12,75% ao ano no início deste mês.

A partir do segundo lote, contribuintes não prioritários começam a entrar na fila da restituição. Quem entregou primeiro tem prioridade. A data a ser considerada é a da última declaração transmitida. Quem envia uma retificadora, por exemplo, vai para o final da fila de pagamentos, a não ser que se trate de contribuinte prioritário, que seguem recebendo antes do que os demais contribuintes.

E se eu não receber a restituição?

https://www.bb.com.br/irpf Se o crédito não for feito na conta informada ou na chave Pix, o cidadão tem até um ano para fazer o resgate do dinheiro no Banco do Brasil, pelo Portal BB, no site, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição em até um ano, é possível pedir novamente o pagamento. Para isso, é preciso acessar o Portal e-CAC, em "Meu Imposto de Renda". Clique na opção "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária", que aparece na seção "Restituição e Compensação".