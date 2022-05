Proprietário do restaurante mais antigo de Porto Alegre assume presidência da Abrasel no RS

Mais de 1,3 milhões de postos de trabalho e 335 mil estabelecimentos no setor de bares e restaurantes foram extintos entre 2020 e 2021. A retomada do setor da gastronomia é a principal missão de João Melo, proprietário do restaurante Gambrinus, que assume como presidente da regional gaúcha da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-RS).“Temos que fazer de tudo para uma retomada completa da economia no setor gastronômico. Os efeitos da pandemia ainda são visíveis nas empresas do segmento e como presidente da associação este será meu maior desafio”, afirmou João Melo, que assume o cargo no lugar de Maria Fernanda Tartoni.

Melo assumirá a gestão 2022-2025 e revela que um dos desafios é a união do setor em prol da causa maior. “É preciso unir e conscientizar os empresários e donos que todos restaurantes e bares precisam se ajudar, se não nunca voltaremos como era em 2019. A ideia de que todos são concorrentes prejudica nosso setor”, explicou o presidente. “No Gambrinus conseguimos superar a pandemia sem demitir ninguém. Isso é o que desejo para todo restaurante daqui para a frente. Manter os empregos e fazer a roda girar novamente”, finalizou.

João também ressalta que não deixará de atuar junto ao Gambrinus, mas que irá agora também trabalhar para o desenvolvimento da classe dos restaurantes e bares na totalidade.

O atual presidente da Abrasel-RS é proprietário e administrador do restaurante mais antigo de Porto Alegre, o Gambrinus, que está em atividade desde 1889. Melo também já atuou como Presidente da Associação do Mercado Público de Porto Alegre, é conselheiro do turismo de Porto Alegre pelo POA Convention Bureau e possui MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing pela PUCRS.