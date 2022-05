Rede Laghetto chega a 20 unidades

Um público de aproximadamente 300 pessoas, a maioria investidores do empreendimento, participou, na sexta-feira (27), da apresentação oficial do Hotel Laghetto Viverone Canela, 20ª unidade da rede e a quinta em sociedade com a Forma Espaços Imobiliários, de Bento Gonçalves. Com área edificada de 11 mil m², onde estão distribuídos 168 apartamentos, o empreendimento exigiu investimento de R$ 75 milhões.

O diretor da Forma, Francisco Alexandre Faggion Filho, destacou que a obra demandou cinco anos para ser concluída, metade do tempo para a liberação de licenças e a outra para a construção, que gerou 300 empregos diretos e 700 indiretos. Lembrou a pandemia da covid-19 como grande desafio, que reduziu a possibilidade de postos de trabalho em atividade e que manteve a obra parada por três semanas, além dos problemas com o fornecimento e o alto custo de materiais.

Também citou que o empreendimento foi concretizado com participação de investidores, que são parceiros da empresa há quase duas décadas. “Nesse projeto 90% são investidores da Serra Gaúcha e da Região Metropolitana de Porto Alegre”, observou.

Um dos sócios da rede Laghetto, Plínio Ghisleni, assinalou que as empresas são parceiras há 12 anos na construção de cinco unidades. Além da operação de Canela, as demais estão localizadas em Bento Gonçalves (duas), Porto Alegre e Rio Grande. O executivo estimou que o novo equipamento gere, no próximo ano, R$ 10 milhões em faturamento, R$ 2 milhões em tributos, R$ 3 milhões em dividendos para os investidores e abertura de 100 empregos.

Instalado em uma área de 6.300 m², o hotel possui andar de acesso horizontal e três torres conectadas por meio de passarelas envidraçadas, que ligam um pavimento único onde estão centralizadas as atividades e áreas sociais. O principal diferencial da obra é a extensão da sua frente com 143 metros lineares. Os apartamentos têm dimensões variando de 24 m² a 34 m² com combinações que podem acomodar até seis pessoas. A infraestrutura de lazer oferece piscina coberta e aquecida, foyer com 350 m² de área exclusiva, restaurante com 400 m², centro de eventos, solarium, sala de jogos, fitness center, sauna seca e espaço kids.

Diante do limite da altura vigente, o uso de telhados com altura e inclinações tornou possível abrigar apartamentos em um quinto pavimento, feito com tecnologia construtiva steel frame - permite vãos livres maiores, sem vigas e dá condição de melhor aplicação de conforto térmico e acústico. Com topografia em aclive, possui um andar de subsolo, abrigando as áreas de estacionamento, serviços e convenções.

Em 12 anos de parceria, a rede Laghetto e a Forma entregaram cinco hotéis, totalizando

44.643 m². A primeira, que selou a parceria, foi o Laghetto Viverone Bento. Seguiram-se, o Laghetto Viverone Moinhos, em Porto Alegre, em 2013; o Laghetto Viverone Rio Grande, em 2018; e o Laghetto Viverone Estação, também em Bento Gonçalves, em 2019. Este conjunto de hotéis garante 794 apartamentos. Em fase de construção, a rede trabalha no Viverone Garden, um jardim urbano de 24 mil m² no meio da cidade, com investimento de R$ 130 milhões.

Com 16 anos de atuação, a Forma Espaços Imobiliários tem obras em Bento Gonçalves, Canela, Garibaldi, Porto Alegre e Rio Grande, além de Governador Celso Ramos (SC). São 869 mil m² de área construída e de urbanização de loteamentos entregues e mais de 3 milhões de m² de empreendimentos imobiliários em andamento. A Rede Laghetto tem 2.755 unidades habitacionais em 20 hotéis em seis cidades – Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Porto Alegre, Rio Grande e Rio de Janeiro (RJ) – e responde por 1 mil empregos diretos e dois mil indiretos. O faturamento estimado para este ano na cadeia em que atua é de R$ 250 milhões.