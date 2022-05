Trabalhador já pode consultar FGTS para investir na Eletrobras

A Caixa Econômica Federal liberou, neste sábado (28), a consulta ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os trabalhadores que pretendem usar os valores para reservar ações da Eletrobras no processo de privatização da empresa.

A reserva começará na sexta-feira (3) e irá até o dia 8, informou o banco. A data vale para todos os investidores que têm interesse nas ações da maior companhia elétrica da América Latina.

Segundo as regras, o trabalhador terá reservado, no mínimo, R$ 5.000 para usar seu FGTS, conforme comunicado divulgado pela Eletrobras na sexta-feira (27). O limite é de R$ 50 mil e será permitido usar até 50% do saldo no fundo.

Na oferta por bancos e corretoras dos FMPs (Fundos Mútuos de Privatização), o valor mínimo de aporte poderá começar a partir de R$ 200 e as instituições terão a liberdade de ofertar valores menores. Ou seja, será permitido investir menos que os R$ 5.000 reservados do FGTS.

A consulta do saldo e a simulação do investimento são feitas no aplicativo FGTS. Também será possível, nas agências da Caixa, consultar o saldo disponível para aplicação em FMP (Fundo Mútuo de Privatização), simular a aplicação e autorizar uma instituição administradora de FMP-FGTS a efetuar a reserva dos valores para aplicação em FMP.

Veja como fazer a consulta:

- Acesse ou baixe o app FGTS em seu celular (para quem já baixou, é necessário atualizar)

- Clique em "Entrar no aplicativo"

- Informe seu CPF e vá em "Continuar"; se for preciso, clique nas imagens pedidas e em "Verificar"

- Informe a senha e clique em "Entrar"

- Na tela inicial, abaixo, à direita, há quatro quadradinhos onde se lê "Mais"; clique sobre eles

- Na tela seguinte, escolha "Simulador de Aplicação no FMP - FGTS"

- A próxima página trará orientações sobre a simulação; role a tela para baixo e clique em "Ir para o simulador"

- Selecione "FMP Eletrobras" e, depois, vá em "Continuar"

- Aparecerá então o valor que será possível investir

A aplicação dos recursos pode ser realizada pelo trabalhador em uma administradora de sua escolha, entre as que forem habilitadas a operar com o FMP-FGTS. Mas, antes, é preciso que o cidadão acesse o app FGTS e autorize a instituição a consultar o saldo disponível de sua conta vinculada e a realizar a reserva dos valores.

No dia 3, a oferta dos papéis será aberta a investidores que já detêm ações ordinárias ou preferenciais da companhia, empregados e aposentados da estatal, trabalhadores que tenham recursos no FGTS e demais investidores.

Privatização da Eletrobras

A oferta das ações da Eletrobras foi lançada pela empresa na sexta-feira (27) e deverá movimentar cerca de R$ 35 bilhões, segundo prospecto preliminar entregue à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), com oferta primária 627,6 milhões de ações e mais um lote adicional de 104,6 milhões de ações.

O valor de cada ação só será conhecido em 9 de junho, quando acabar o prazo de adesão da compra e venda e houver a precificação -o valor de cada papel será determinado com base no interesse dos investidores.

A privatização da Eletrobras será uma capitalização da estatal, com a oferta de ações. Essa oferta busca diluir a participação da União, que precisa cair de 72% para 45%, arrecadar recursos para pagar outorga ao Estado e transformar a empresa numa corporação.