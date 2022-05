Prazo para startups se inscreverem no BRDE Labs 2022 acaba no dia 6 de junho

Restam menos de duas semanas para que as startups interessadas em participar do BRDE Labs 2022 confirmem suas inscrições. O prazo para participar do programa de aceleração promovido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) se encerra no próximo dia 6 de junho. Já na sua terceira edição, o projeto terá novamente a parceria do Feevale Techpark para sua execução no âmbito do Rio Grande do Sul.

O BRDE Labs 2022 teve seu lançamento durante a programação do Souht Summit Brasil, no início deste mês. Neste período, o banco também abriu período para seleção das empresas que atuarão como âncora no processo de aceleração, que vai ocorrer entre os meses de julho e novembro. Esse prazo vence já na próxima terça-feira (31).

https://www.brdelabs.com.br A iniciativa do BRDE tem como foco a gestão e a estruturação das empresas, de forma a alavancar recursos futuros ou parcerias que contribuam para o seu êxito operacional, oferecendo de forma gratuita capacitação e oportunidades para geração de negócios às startups. Informações estão disponíveis no site do banco (/). Serão distribuídos R$ 160 mil em prêmios aos vencedores da última etapa.

BRDE Labs no RS

https://conteudo.feevale.br/brde-labs As startups do RS interessadas em integrar a trilha que começa pela seleção inscritas, fase de imersão e o último estágio que é aceleração, podem realizar suas inscrições através do endereço eletrônico do Feevale Techpark ().

A edição do programa em 2021 contou com 66 empresas inscritas no estado, processo que também pelo Feevale Techpark. Deste total 14 foram selecionadas nas áreas de saúde, tecnologia da informação, agronegócio, IoT e Indústria 4.0 para participar do processo de aceleração no Feevale Techpark. No final do ano, em um evento no Instituto Caldeira, foram conhecidas as cinco startups vencedoras: AlterVision, Latos, Ziel Biosciences, Agidesk e StarLearning,