Melnick e Grupo Emiliano exploram oportunidades na modernização hoteleira

A tecnologia é um diferencial em muitas áreas e o setor hoteleiro não foge à regra. Apostando nessa ideia, a parceria entre a gaúcha Melnick e o paulista Grupo Emiliano implementará o primeiro hotel de luxo da marca V3rso em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, que oferece o conceito de Taylor Stay, com estadias customizadas através de uma plataforma digital.

A convenção de vendas do Nilo Square Multistay, empreendimento imobiliário que, além do hotel, abrigará unidades comerciais e residenciais, foi realizada nesta quinta-feira (26), no Teatro do Bourbon Country, na Capital. Presente ao evento, o sócio e CEO do Grupo Emiliano, Gustavo Filgueiras, destaca que o V3rso agrega a personalização do serviço por meio da tecnologia. Ele ressalta que essa eficiência também permite trabalhar com menos pessoas e uma tarifa não tão elevada. Por exemplo, o empreendimento não requer uma recepção, como nos hotéis tradicionais.

O dirigente frisa que o segmento de hotelaria está em transformação. “Qual é o futuro? É a hotelaria ou um modelo tipo Airbnb? O futuro é a combinação desses dois produtos, o meio do caminho”, aponta o CEO do Grupo Emiliano. Segundo ele, o V3rso segue essa linha de uma experiência autônoma para o cliente, mas que quando ele chegue no quarto, através da tecnologia, seja possível personalizar o atendimento (como a questão de iluminação, temperatura ambiente etc). Ou seja, se a pessoa tiver uma experiência prévia com o V3rso, as suas preferências já serão conhecidas em uma segunda estadia.

Conforme Filgueiras, a meta é investir cerca de R$ 10 milhões, nos próximos três anos, na plataforma tecnológica do hotel. O executivo comenta que, em um primeiro momento, a modernização hoteleira passará por um período de aprendizado, como aconteceu com os aplicativos de transporte. As instalações do V3rso irão ocupar cinco andares da Torre Multiuso do Nilo Square, que tem entrega prevista para julho de 2025. A torre também apresenta opções de salas comerciais de alto padrão para profissionais autônomos e escritórios de empresas, além de lofts personalizados.

Inicialmente, o hotel contará com 65 unidades, de 29 metros quadrados a 34 metros quadrados. No entanto, esse número poderá aumentar, porque existe a possibilidade de um investidor adquirir um imóvel no Nilo Square e adotar a decoração do V3rso para ser incorporado ao hotel. Nesse sistema, entre as possibilidades de estadia estão a Short Stay (locação por até 30 dias), Long Stay (locação acima de 30 dias) e Residence Stay (moradia própria).

Além da atividade hoteleira, o Nilo Square, que será erguido na esquina da Avenida Nilo Peçanha com a Rua Tomaz Gonzaga, contará com o Residence Resort em sua estrutura, um conceito que envolve duas torres residenciais e uma infraestrutura de resort. Entre as atrações do condomínio estão piscinas externas e coberta, playground, espaço kids, petplace, quadra poliesportiva, quadras de tênis e beach tênis, salão de festas, family space, espaço teen, SPA externo, espaço fitness, sala de massagem e beauty care. A obra possui um Valor Geral de Vendas (VGV) de aproximadamente R$ 700 milhões.