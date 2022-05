Novas tecnologias para lojistas são apresentadas na FBV

Um dos destaques da nona edição da FBV - Feira Brasileira do Varejo, que encerrou suas atividades nesta quinta-feira (26), foi o Trend Store, espaço dedicado à divulgação das principais novidades e tecnologias do mercado varejista, com foco no microempreendedor. A Server Softwares, uma das empresas expositoras do estande, chamou à atenção do público com a sua mais recente novidade: o espelho inteligente.

Com o objetivo de proporcionar uma experiência mais autônoma para o cliente, a empresa desenvolveu uma espécie de substituto para os provadores comuns. Assim que o consumidor para em frente ao espelho, este automaticamente reconhece o produto que o cliente tem em mãos, e já exibe informações como cores disponíveis, tamanhos e preços, além de sugerir outras peças para compor um look completo. O diretor comercial da Server, Marcos Zanelatto, acredita que essa interatividade é um dos legados que a pandemia deixou. “O consumidor quer ter uma vivência diferente dentro da loja, e a tecnologia vem para oferecer uma nova experiência de compra pro seu cliente”, afirma.

Já a NL Informática apostou em soluções voltadas a facilitar o processo de compra do cliente. Um dos produtos apresentados na feira, o NL Scan, realiza o controle de estoque com realidade aumentada. Ou seja, apenas apontando a câmera para o código de barras, é possível enxergar o produto, código e demais informações. “Essa tecnologia não é novidade no mundo, não é um desenvolvimento 100% nosso, mas no Brasil, tu não vai encontrar isso disponível em qualquer lugar, é bastante inovador”, garante o Executivo de Vendas, Leonardo Lorandi.

Completando as empresas que participaram do Trend Store, a AlterVision exibiu o seu dispositivo contador de fluxos, que funciona integrado com as câmeras de segurança já existentes no estabelecimento. “Nós queremos gerar informação para o varejo físico. O sistema conta quantas pessoas entraram na tua loja, desconsiderando funcionários, e oferece gênero e faixa etária aproximada delas. Também é possível realizar uma integração com o PDV, onde, no final do dia, o cliente nos envia os dados de faturamento e tíquetes, e aí ele fica sabendo quantas pessoas entraram na loja, quantas compraram e qual foi a receita total”, explica Yuri Couto, Consultor Comercial da companhia.