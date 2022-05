Santander Universidades oferece 6 mil bolsas de estudo para CPA-20 e CEA

Em busca de capacitar novos profissionais com as melhores credenciais do mercado para atuar com investimentos e produtos financeiros, o Santander Universidades, em parceria com o Cursos Edgar Abreu, abriu as inscrições para cursos preparatórios para CPA-20 (4.200 bolsas) e CEA (1.800), oferecendo 6 mil bolsas.

no site da instituição Estas são duas das mais buscadas certificações do mercado de investimentos concedidas pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais). As inscrições podem ser feitas até 16 de julho,

Ao longo do programa, os participantes terão acesso aos principais conteúdos abordados nas provas das certificações. Após concluírem todos os módulos, será aplicada uma avaliação pelo Cursos Edgar Abreu, em que os 1.650 bolsistas que obtiverem o melhor desempenho poderão realizar prova oficial do CPA-20, realizada pela Anbima, com os custos pagos pelo Santander e Anbima. Para o CEA, as inscrições também serão gratuitas para os 350 primeiros colocados.

Os cursos possuem um custo total de R$ 1.436 e a certificação R$ 1.286, e ambas serão custeadas integralmente pelo Santander, Cursos Edgar Abreu e Anbima. Os alunos terão acesso vitalício ao curso e terão até 2 meses para realizarem a prova, que abordará temas como renda variável, renda fixa, derivativos, fundos de investimento e princípios básicos de economia e finanças.

“As bolsas representam uma grande oportunidade de ingressar na área de investimentos de forma gratuita. Essa área segue crescendo e cada vez mais conta com a necessidade de profissionais com certificações específicas do mercado. O Santander segue investindo de forma consistente em pessoas, fortalecendo a educação e a capacitação por meio de nossos programas”, diz Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil.

"Ao longo dos anos temos feito importantes parcerias com o Santander, de forma que o acesso à capacitação profissional de qualidade seja cada vez maior, mais democrático e inclusivo, permitindo a chegada de milhares de profissionais de alto nível ao mercado financeiro. Oferecer as bolsas é potencializar ainda mais os avanços que queremos para o setor”, afirma Edgar Abreu, CEO da 4U Edtech.

As inscrições gratuitas para os exames da CPA-20 e da CEA serão oferecidas em parceria com a Anbima, que custeará metade das inscrições por meio do seu programa Portas Abertas. “As certificações são um importante instrumento para abrir os caminhos para carreiras no mercado financeiro,” comenta Marcelo Billi, superintendente de Comunicação, Educação e Certificação da Anbima. “Apoiamos iniciativas como essa na intenção de democratizar as carreiras financeiras e facilitar a entrada de pessoas e de grupos sociais que historicamente não tem acesso a essas oportunidades.”

O CPA-20 (Certificação Profissional Anbima Série 20) é pré-requisito para quem deseja atuar no atendimento de clientes de alta renda, private, corporate e investidores institucionais em agências bancárias, plataformas de atendimento e corretoras de valores mobiliários. A CEA (Certificação Anbima de Especialistas em Investimento) é uma certificação que habilita profissionais do mercado financeiro a atuar como especialistas em investimentos. Feita para quem busca um diferencial profissional, a CEA é obrigatória para realizar algumas funções do mercado financeiro