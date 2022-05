Alta nos juros gera apreensão no setor do varejo

Apesar do otimismo após passar o pior da pandemia de coronavírus, alguns temas ainda geram receios nos agentes do varejo. Entre as principais aflições está a elevada taxa de juros no Brasil adotada para controlar a inflação. Esse cenário afeta o setor, já que juros mais baixos permitiriam que o consumidor tomasse mais crédito aquecendo assim o comércio.

O economista autor dos livros “O Rio Grande tem saída?” e “E agora, gauchada”, Lucas Schifino, considera remota a chance da volta a juros baixos e de uma redução da inflação em menos de um ano. O especialista reforça que a taxa de juros é uma variável que representa um enorme impacto dentro do segmento do varejo. “Toda vez que a Selic tem processos de queda, isso beneficia muito o setor”, frisa.

Ele acrescenta que a aceleração da inflação é algo muito preocupante, porque se trata de uma tendência global. “Uma das grandes questões do momento é saber se o mundo vai ter uma década como a de 1980, que teve a crise do petróleo, quando a gente enfrentou muito tempo de inflação alta no planeta, o que provocou um aumento de juros em níveis globais”, ressalta Schifino.

O economista-chefe da Câmara de Dirigente Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank, também alerta que uma inflação resiliente demanda uma política mais agressiva do Banco Central quanto à taxa de juros no Brasil. Ele projeta que 2022 deve fechar com uma taxa de juros na ordem de 13,50% (hoje a Selic está em 12,75%) e uma inflação por volta de 9,3%. Particularmente para o Rio Grande do Sul, ele chama a atenção que a economia gaúcha deverá ser afetada pela estiagem que assolou o Estado no começo do ano.

Apesar dessas dificuldades, o integrante da CDL POA informa que o varejo no Rio Grande do Sul, no primeiro trimestre deste ano, registrou evoluções constantes em relação aos três primeiros meses de 2021. Em janeiro, o incremento foi tênue, de 0,2%, em parte devido aos impactos do pico da disseminação da variante ômicron da Covid-19, mas em fevereiro o aumento foi de 1,1% e em março de 1,6%.

“No primeiro semestre, a economia brasileira e a gaúcha devem surpreender positivamente, o desafio é se vai se estender (esse cenário)”, diz Frank. Ele cita entre os fatores que devem auxiliar o varejo na segunda metade do ano o adiantamento do 13º salário, a liberação parcial do saque do FGTS e uma nova rodada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Frank e Schifino palestraram nessa quarta-feira (25) na 9ª Feira Brasileira do Varejo (FBV), que acontece até essa quinta-feira (26) no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.