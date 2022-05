Vendas no SICC projetam crescimento do setor calçadista no segundo semestre

Corredores lotados, estandes ocupados com lojistas, muita troca de informação, e principalmente, muitas vendas. Os três dias do SICC - Salão Internacional do Couro e do Calçado mostraram um varejo nacional comprador, com desejo de esquecer o período duro da pandemia do coronavírus, e importadores de quatro continentes ávidos pela produção e expertise do calçado brasileiro. Desde a última segunda-feira (23), lojistas de todo o Brasil e do exterior tiveram a oportunidade de conhecer os lançamentos que a indústria preparou para a primavera e o verão 2022/2023. A feira se consagrou por vendas acima da média se consideradas edições da última década, com resultados positivos que alcançaram, em alguns casos, desempenho de 30% acima da última edição presencial em 2019, afirma a diretora comercial e de marketing do Grupo Beira Rio, Maribel Christine da Silva.

"Para grande parte do setor calçadista brasileiro essa foi a feira da superação. E começando por nós os promotores. Hoje representamos as duas maiores feiras do segmento, com lançamentos de toda a coleção da indústria, e mesmo assim passamos momentos difíceis. Tivemos que nos adaptar rapidamente aos ambientes online e oferecer novas oportunidades para as indústrias venderem e também buscamos com os nossos canais de comunicação com o lojista, incentivando para que provocasse o consumidor e assim fazer a roda girar”, diz Frederico Pletsch, diretor da Merkator Feiras e Eventos.

Pletsch acrescenta que este desabafo não é somente dele, é de todo setor. “Essa superação é palpável se considerar o empenho da nossa enxuta e competente equipe”. A partir de agora, a promotora já começa a trabalhar na 30° edição que acontece em 2023. O calendário da feira já está definido para os próximos três anos: de 22 a 24 de maio em 2023; de 20 a 22 de maio em 2024 e de 19 a 21 de maio em 2025.