Suvinil lança programa para apoiar pintores e pintoras de todo Brasil

A Suvinil, que há mais de 60 anos mantém uma relação próxima dos profissionais de pintura, anunciou o lançamento do Pintou Parceria, programa de relacionamento e capacitação exclusivamente desenvolvido para valorizar, certificar, comunicar e estreitar cada vez mais a relação da marca de tintas com pintores e pintoras de todo o Brasil. A fabricante já tinha canais próprios dedicados aos profissionais de pintura, mas agora apresenta um hub de conexão por meio de um programa multifuncional que se faz presente onde pintores e pintoras estiverem.

Em ambientes físicos, digitais, seja no aplicativo, redes sociais, em casa, por meio de notebooks, ou nas lojas de tintas, o Pintou Parceria Suvinil é a conexão com os especialistas em pintura, ouvindo o que eles têm a dizer no dia a dia e à disposição para conectá-los com outros profissionais e potenciais clientes.

"Nossa marca investe constantemente em tecnologias, soluções e iniciativas nascidas de uma escuta ativa e do relacionamento estreito com nossos principais públicos, fazendo com que Suvinil possa oferecer muito mais do que a facilitação da jornada de pintura. Ajudamos as pessoas a transformarem suas casas e queremos apoiar o profissional para que possa levar cor, energia e renovação aos lares do nosso País", afirma Renato Firmiano, diretor de Marketing da Suvinil.

Com sua frente de cursos e capacitações, a Suvinil ganhou força no apoio aos pintores e pintoras durante a pandemia, desenvolvendo treinamentos voltados à melhoria de serviços e negócios, cursos de aplicações e especificações de produtos, grades completas com tópicos para a formação do profissional, além de técnicas de pintura e até marketing pessoal. Isso reforçou a aproximação da marca com a categoria, realizando mais de 1,4 mil treinamentos, com 37 mil certificados, de 2020 até maio de 2022.

O Pintou Parceria Suvinil ainda dará voz e espaço para que pintores e técnicos contribuam ativamente com conteúdos, apresentando cursos, dicas, informações e lives sobre os diferentes processos de pintura no @pintouparceria_suvinil, dúvidas sobre produtos, técnicas de aplicação, ferramentas e todas as práticas que tornam a atividade de pintura relevante para o setor. Essa relação permeará os principais pontos de contato, com a presença do programa, inclusive, no YouTube, por meio de um canal inédito, oferecendo entregas de conteúdos especiais para que os profissionais possam se certificar através da rede.