Fras-le terá turno especial de trabalho, com geração de 100 novas vagas

Por meio de acordo firmado entre o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e região e a Fras-le, em torno de 100 novos empregos serão gerados na cidade. Em assembleia geral, os trabalhadores aceitaram proposta da fabricante de autopeças para a criação de um turno especial. O acordo firmado tem duração de dois anos.

O modelo será estruturado com carga horária diária de 7h20 e as folgas aos domingos seguirão a escala de trabalho estabelecida previamente. Um turno convencional tem 8h48. Na nova modalidade, a cada três semanas, também será concedida uma folga extra no domingo para os colaboradores.

O acordo garante a redução do valor pago pelo transporte de 3,5% para 1% do salário, bônus de R$ 250 para cada trabalhador em setembro e de auxílio-creche para pais e mães que tiverem filhos em idade apropriada para o benefício. As contratações e possíveis trocas serão feitas sob supervisão da entidade classista dos trabalhadores.

Somente novos contratados serão colocados no novo turno, chamado de seis por dois. Para trocas de atuais funcionários para o novo turno será necessária a homologação por parte do Sindicato dos Metalúrgicos.

No primeiro quadrimestre, a controlada da Empresas Randon acumula receita líquida consolidada de R$ 938 milhões, alta de 11% sobre igual período do ano passado. Excetuando-se março em que apurou recuo de 3,4%, nos demais meses a evolução da receita varia de 11%, em abril, a quase 19% em janeiro e fevereiro. No primeiro trimestre, a marca consolidou lucro líquido de R$ 27,9 milhões, queda de 53,9% na comparação com igual período de 2021. Sobre o último trimestre do ano passado, a alta é de 26,5%.