RGE tem inscrições para vagas de eletricistas até esta segunda-feira

A Rio Grande Energia (RGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo de 32 vagas de Eletricistas de Rede de Distribuição de Energia Elétrica. As vagas são para residentes das cidades de Bento Gonçalves, Feliz, Garibaldi, Canoas, Caxias do Sul, São Marcos, Gramado, São Francisco de Paula, Cachoeirinha, Encantado, São Sebastião Do Cai, Candelária, Dois Irmãos, Nova Santa Rita, Agudo, Vacaria, Antônio Prado.

https://forms.office.com/r/mrptDY6Hzw A inscrição deve ser feita até esta segunda-feira, dia 23 de maio de 2022, através do link. As pessoas aprovadas no processo de triagem receberão e-mail com as informações sobre o processo de seleção. Os que não receberem o e-mail é porque foram desclassificados. São pré-requisitos para as vagas, Ensino Fundamental Completo (desejável Ensino Médio), Carteira de habilitação categoria B (definitiva e válida), residir na cidade de vaga ou ter disponibilidade de mudança, além de ter disponibilidade para realizar viagens pela empresa.

As pessoas selecionadas realizarão o curso presencialmente na cidade de escolha, em Caxias do Sul ou Bento Gonçalves. Todos os gastos com hospedagem, alimentação e deslocamento serão por conta da empresa.