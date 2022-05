Tokio Marine alcança R$ 1 bilhão em negócios nos estados do Sul

A Regional Sul da Tokio Marine, uma das maiores seguradoras do Brasil, atingiu a marca histórica de R$ 1 bilhão em volume de negócios (prêmios emitidos) no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nos últimos 12 meses, as carteiras de seguros residencial (49,5%), vida (44,5%), transporte (36,5%) e automóvel (28,4%) registraram crescimento expressivo, o que impulsionou as vendas na região.

Para o diretor comercial Varejo Sul da Tokio Marine, Rogério Spezia, o resultado alcançado reflete o empenho de toda a equipe da seguradora e o relacionamento com os corretores e assessorias locais. “Essa marca é fruto da determinação de um time com mais de 60 colaboradores que trabalha focado, em alinhamento com a nossa matriz, e com o objetivo de sempre entregar serviços e produtos de qualidade aos nossos clientes”, celebra Spezia, ressaltando que a expectativa da regional é fechar o ano com um incremento na ordem de 25% em prêmios emitidos.

A Regional Sul da Tokio Marine mantém uma carteira diversificada com a ajuda de aproximadamente 4.800 corretores - pessoas física e jurídica - e responde por 19% dos negócios da diretoria nacional Varejo no Brasil. “A Regional Sul exerce um papel importante para o crescimento da Tokio Marine no País. Devemos esse excelente resultado ao trabalho em equipe entre a Companhia e nossos Parceiros de Negócios da região e seguimos juntos para continuar crescendo e alcançando marcas importantes como essa” finaliza João Luiz de Lima, diretor comercial nacional da Tokio Marine.