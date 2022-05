Governo repassará R$ 7,7 bi para Estados e municípios de recursos do pré-sal

O governo federal vai repassar R$ 7,7 bilhões a Estados e municípios entre esta sexta-feira (20) e a próxima terça-feira (24), informou o Palácio do Planalto em nota oficial. Os recursos são relativos à arrecadação com leilão dos excedentes da cessão onerosa dos campos de Sépia e Atapu, do pré-sal.