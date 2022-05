Feira Brasileira do Varejo espera 8 mil pessoas

A 9ª Feira Brasileira do Varejo (FBV) volta a ser realizada de forma presencial na próxima semana. O evento acontece de terça a quinta-feira, dias 24, 25 e 26 de maio, no Centro de Eventos da Fiergs.

O público-alvo é de empresários, fornecedores, consultores e profissionais do setor. A expectativa é de que 8 mil pessoas circulem pela feira ao longo dos três dias, público equivalente ao da edição de 2019, antes da pandemia. Boa parte dos participantes deve vir do Interior, com caravanas de diversos municípios do Rio Grande do Sul.

As inscrições são gratuitas para quem quiser visitar a feira, através do site www.feirabrasileiradovarejo.com.br. Quem tiver interesse em ir além, e buscar qualificação em 15 palestras com nomes de destaque do mercado, como o presidente do Grupo Lebes, Otelmo Drebes, pode comprar ingressos para o Congresso Brasileiro do Varejo, a R$ 300,00 – há desconto para associados do Sindilojas e para empresas que inscreverem diversos integrantes de sua equipe.

Presidente do Sindilojas Porto Alegre – entidade que organiza a Feira do Varejo – Arcione Piva explica que serão quatro eixos no evento deste ano: tecnologia, soluções, moda e modelo de negócios.

Inovações do mercado do varejo serão apresentadas no Trend Store Space. Startups também participarão apresentando soluções inovadoras para o setor.

E está prevista ainda uma visita técnica em cinco lojas inovadoras de Porto Alegre no dia 26 de maio, das 9h às 16h, com saída da Fiergs. Interessados devem realizar inscrição pelo site https://feirabrasileiradovarejo.com.br/varejo-experience.

Além de capacitação, o evento também é um momento de fazer negócios, seja com fornecedores do varejo, seja com novos produtos ou serviços. Piva observa que a feira é uma oportunidade para qualificação e deve ser aproveitada pelos lojistas.

O presidente do Sindilojas detalhou o propósito da Feira Brasileira do Varejo em visita ao Jornal do Comércio nesta quinta-feira (19), quando foi recebido pelo diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero.