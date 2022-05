Gramado recebe Salão Internacional do Couro e do Calçado

A cidade de Gramado recebe, na próxima semana, a maior feira de calçados do Brasil. O SICC – Salão Internacional do Couro e do Calçado - acontece no Centro de Eventos do Serra Park, de 23 a 25 de maio. A feira tem 250 expositores, 1.400 marcas e espera receber nos três dias do evento 12 mil visitantes, especialmente lojistas, importadores e profissionais do setor. O SICC comercializa a coleção primavera/verão, responsável por cerca de 70% da produção anual do setor. “Acreditamos que vamos assistir um dos momentos históricos do setor, uma retomada que marca um novo tempo”, diz Frederico Pletsch, diretor da Merkator Feiras e Eventos, promotora do SICC.

O presidente do Sindicato da Indústria de Calçados de Três Coroas, João Batista Vargas de Souza, projeta uma feira com uma movimentação comercial sem precedentes. Segundo ele, quase todos os setores da economia estão com alguns gargalos, devido a desaceleração das atividades na pandemia e, portanto, o lojista quer garantir seus estoques desta coleção primavera/verão até o final do ano. “Acredito que as vendas serão bem fortes e todos os lojistas vão querer ter produtos e novidades para atrair seus clientes”, diz Souza. Ele acredita que esta realidade será assim até a cadeia toda se recompor. “Por isto, estou imaginando uma feira bem peculiar”. Também o presidente do Sindicato da Indústria de Calçados de Igrejinha, Erno Luis Fey, diz que “estamos vendo o mercado renascer e com ele os negócios de todo este nosso segmento”. Assim, ele tem uma expectativa positiva para a feira. Também aposta em vendas bem longas, até o final do ano. “As pessoas estão felizes com o retorno dos encontros, dos eventos e isto significa que o consumo vai retornar”, frisa o líder sindical.

Além do varejo nacional, a Merkator Feiras e Eventos, empresa promotora do SICC, vai receber cerca de 200 compradores internacionais que estão ávidos pela produção local. As exportações brasileiras de calçados seguem a mesma tendência de alta do mercado interno. Os importadores são oriundos de cerca de 30 países de quatro continentes. Na indústria brasileira, mais de 100 empresas, expositoras da feira, já se inscreveram para participar do projeto, Grupo de Importadores, que oferece negociações exclusivas com os fabricantes nacionais.