Ford anuncia venda da fábrica de Taubaté

A Ford anunciou nesta quarta-feira (18) a venda de sua fábrica localizada em Taubaté (SP). Segundo a montadora, foi assinado um compromisso de compra e venda com a São José Desenvolvimento Imobiliário. O processo deve ser concluído em até 90 dias e a venda ainda depende da aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Os valores não foram informados.

A fábrica estava fechada desde o início do ano passado, quando a montadora anunciou o encerramento da produção de veículos no Brasil. Outras duas unidades no país também tiveram suas operações encerradas.

Segundo o comunicado divulgado pela Ford, o próximo passo consiste em um processo de diligência conjunta.

Em janeiro de 2021, a montadora de origem norte-americana anunciou a decisão de se retirar do Brasil e o fechamento de todas as fábricas no país. Além de Taubaté, foram encerradas as operações em Camaçari (BA) e Horizonte (CE). Na ocasião, a empresa anunciou a demissão de 5.000 trabalhadores no Brasil e na Argentina.

O fechamento das fábricas da Ford no Brasil teve grande impacto na economia das cidades que tinham fábricas da montadora. Em Camaçari, o fechamento teve impacto em diversos setores como o de comércio e serviços. Estimativa da prefeitura local é de que cerca de R$ 20 milhões deixaram de circular mensalmente.