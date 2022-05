Bagé recebe feira de turismo e novos negócios Expopampa

Com olhar atento à movimentação crescente de novos turistas, uma das regiões mais caraterísticas do Rio Grande do Sul, o Pampa, passa a investir mais no setor do turismo e lança uma feira especializada na área. A Expopampa ocorrerá de 3 a 5 de junho em Bagé e terá, além de exposições e painéis temáticos, o lançamento do guia digital Pampa Gaúcho e Fronteira Oeste.

Para divulgar a região que atrai novos visitantes, principalmente devido ao enoturismo, o evento terá exposição de municípios e empresas para apresentar opções turísticas com foco no turismo rural, enoturismo, olivoturismo, turismo urbano e turismo de natureza. Em paralelo, haverá programação com apresentação de conteúdo sobre o setor e encontros com gestores e empreendedores. No dia 3 de junho ocorre, dentro da feira, o 12º Encontro de gestores de turismo do Pampa Gaúcho. No dia 4 de junho, a programação inclui o 1º Fórum de Economia Criativa e Desenvolvimento do Mercosul e a escolha das soberanas do Turismo do Pampa Gaúcho.

Com o objetivo de fomentar a ampliar a oferta de serviços turísticos do Pampa Gaúcho, a Expopampa nasceu em 2018, dentro da tradicional Festa do Churrasco. Após dois anos sem ocorrer, devido à pandemia, a feira ganhou independência e ocorrerá no Ginásio Auxiliadora.

“Neste evento queremos mostrar todo potencial que a região tem em turismo. Por isso, a feira está maior e ganhou espaço próprio”, explica a empresária Clori Peruzzo, presidente da Associação Pampa Gaúcho de Turismo (Apatur).

A Expopampa também prevê a promoção de atrativos turísticos da região e mais integração dentro do setor do turismo. Por isso, estão previstas na programação pequenos roteiros com experiências. Atualmente, 10 municípios fazem parte do Pampa Gaúcho: Aceguá, Bagé, Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra, Lavras do Sul, Pedras Altas, Pinheiro Machado e Santana do Livramento, que recentemente se uniu ao Pampa.