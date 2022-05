Eletrobras admite possibilidade de encerramento de atividades da térmica a carvão Candiota 3

Com seus contratos de comercialização de energia terminando em 31 de dezembro de 2024, o futuro da termelétrica Candiota 3, localizada no município gaúcho de mesmo nome, ainda é incerto. Conforme a Eletrobras (controladora da CGT Eletrosul, que é responsável pela térmica a carvão), a descontinuidade do complexo, o prolongamento da sua operação ou a alienação são opções que estão sendo analisadas.

“É uma usina a carvão que tem uma importância elétrica para o sistema, mas também, por outro lado, a Eletrobras é uma empresa com vocação para energias renováveis”, afirma o presidente da companhia, Rodrigo Limp. Ele reforça que 97% da energia gerada pelo grupo é proveniente de fontes limpas, o que “tem um peso importante para a companhia”.

O executivo frisa que estão sendo feitas avaliações sobre Candiota 3 e ainda não há uma decisão tomada, mas todos os cenários serão levados em conta. Limp ressalta ainda que a questão também poderá ser influenciada pelo processo de desestatização da Eletrobras, dependendo da posição de uma eventual nova administração.

A capacidade instalada de Candiota 3, inaugurada em 2011, é de 350 MW, o que representa aproximadamente 9% da demanda média de energia do Rio Grande do Sul. As unidades mais antigas do complexo termelétrico de Candiota, conhecidas como Fases A e B, que representavam 446 MW de capacidade instalada, já foram desativadas.

Nessa terça-feira (17), Limp participou de entrevista coletiva à imprensa para comentar os resultados financeiros da Eletrobras. A empresa registrou lucro líquido de R$ 2,7 bilhões no primeiro trimestre de 2022. O desempenho, 69% superior a igual período de 2021, foi impactado, positivamente, pelo aumento de 12% da receita bruta, pela redução do custo de PMSO (Pessoal, Material, Serviços de Terceiros e Outras Despesas) em 3,4% e pelo desempenho financeiro da companhia, com destaque para o efeito positivo da variação cambial.

Já a receita operacional líquida apresentou crescimento de 12%, influenciada pelo reajuste de contratos bilaterais e das receitas de transmissão, aumento das tarifas fixas de Angra 1 e 2 e melhor performance de Candiota 3. A redução da dívida líquida da companhia em 4,6% é outro ponto positivo do trimestre, mantendo a relação dívida líquida/Ebitda recorrente igual a 1, encerrando o trimestre com um caixa consolidado de R$ 15 bilhões.