Tramontina inaugura fábrica em Pernambuco

A Tramontina inaugurou, na terça-feira, uma moderna fábrica de porcelana com um investimento de cerca de R$ 400 milhões - o maior já feito pela empresa. A unidade está localizada em Moreno, na Região Metropolitana de Recife, e irá produzir 200 novos itens entre pratos, xícaras, pires, canecas, saladeiras e travessas.

Em uma área de 54,3 mil metros quadrados, a fábrica tem capacidade para produzir 46 mil peças por dia, graças ao auxílio de equipamentos de inteligência artificial e robotização.

Trata-se da estreia da Tramontina no segmento de porcelana, que, hoje, possui fabricantes concentrados nas regiões Sul e Sudeste do País. A ideia surgiu a partir de pesquisas de mercado iniciadas em 2014. "Essa unidade é uma oportunidade para entrarmos mais fortemente no segmento da hotelaria, principalmente, agora, com o turismo aquecido no mercado interno", destacou o empresário Clovis Tramontina.

O diretor da empresa Rui Baldasso, que estará à frente da unidade de porcelana, ressalta também que há poucos concorrentes do setor no País, algo que foi levado em conta na tomada de decisão do novo negócio. "O segmento apresenta poucos fabricantes no Brasil e, por isso, há ampla demanda hoje não absorvida com a oferta existente", destaca.

Conforme o executivo, a unidade foi pensada já para um futura expansão, o que deve duplicar o número de empregos diretos na fábrica de Moreno. "Hoje, são 350 empregos registrados. Assim que a venda dos produtos proporcionar a capacidade de produção de 1,35 milhão de peças por mês, faremos a segunda etapa e dobraremos o tamanho da empresa", detalha Baldasso.

A escolha pelo estado de Pernambuco, segundo Baldasso, se deu por uma série de pontos, que incluem incentivo fiscal; a proximidade com o Porto de Suape, que possui facilidade de escoamento para países da Europa e para os Estados Unidos; o fato da matéria-prima utilizada para a produção dos itens de porcelana serem abundantes na região e o próprio terreno da fábrica, que acabou sendo cedido pelo governo de Pernambuco.

O estado do nordeste conta com programas de incentivos fiscais que concedem benefício de isenção no saldo devedor de ICMS - que variam de 75% a 95% - às indústrias da região, dependendo de sua localização. Na região metropolitana, onde está instalada a Tramontina, o incentivo é de 85%. No agreste, é de 90% e, no sertão, de 95%", explica o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), presente no lançamento.

Além disso, as obras, que iniciaram em 2018, tiveram como investidores principais empresas públicas, como a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) e o BNB (Banco Nacional do Nordeste).

A produção dos itens de porcelana será dedicada tanto ao mercado interno quanto ao externo, com exportações para países da Europa, América do Sul e América Central, a partir do Porto de Suape. "O desabastecimento de alguns países com os problemas da China acaba sendo uma oportunidade gigante para a Tramontina. Acredito que de 30 a 40% da produção dessa fábrica será destinada à exportação", prevê Baldasso.

A fábrica de porcelana não é a primeira unidade da empresa no estado nordestino. Lá está também a Tramontina Delta, fundada em 1998 para a produção de móveis de plástico injetado e rotomoldados.