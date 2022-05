Pintura externa do Mercado Público de Porto Alegre será retomada na quinta-feira

revitalização do local Nesta quinta-feira (19) deverão ser retomados os trabalhos de pintura externa do Mercado Público de Porto Alegre, que aguardavam pela chegada de nova leva de tinta. No mesmo dia, será realizada uma vistoria das obras de, iniciadas em janeiro, que reunirá secretários como a titular da pasta de Parcerias, Ana Pellini, e equipe da prefeitura da Capital.

Em restauração desde fevereiro, o segundo piso do Mercado, parcialmente destruído por um incêndio em 2013, deverá ser liberado ao longo do do mês de julho, quando o sinistro completa exatos nove anos. Esse é ó prazo que a administração municipal considera para a entrega da reforma elétrica e dos elevadores do prédio, o que já permitirá a reocupação dos seis restaurantes, bares e estabelecimentos que ocuparão o andar. Ainda faltará a instalação das duas escadas rolantes, provenientes da China, e que não têm previsão de data de entrega.

A revitalização do andar superior está orçada em R$ 9,4 milhões e faz parte de um Termo de Conversão de Área Pública (TCAP) firmado entre a prefeitura e a empresa Multiplan.