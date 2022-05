Lucro da SLC Agrícola cresce 152,9% no primeiro trimestre

A SLC Agrícola divulgou nesta quarta-feira (11), ao mercado, os resultados relativos ao primeiro trimestre de 2022. O lucro líquido teve um crescimento de 152,9% ante o primeiro trimestre de 2021, finalizando o período em R$ 797 milhões, com margem líquida de 33,1%. Já o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado no período alcançou a marca recorde para o período de R$ 1,259 milhão, com crescimento de 176,5% em relação ao mesmo período do ano passado

Segundo a empresa, o principal fator que contribuiu para a variação do Ebitda ajustado e do lucro líquido foi a melhora de margens e o maior volume expedido de algodão e soja.

A receita líquida no trimestre cresceu 96,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior, substancialmente, devido ao incremento nos preços unitários faturados para todas as culturas. Adicionalmente, houve maior volume faturado para todas as culturas, com destaque para a soja, devido a estratégia de vendas da companhia e saldo de algodão da safra anterior.

Outro indicador importante na performance do trimestre foi o caixa gerado de R449,3 milhões, principalmente em decorrência do maior volume faturado no período. Essa variação contribui para a queda da relação dívida líquida/Ebitda ajustado, que encerra o trimestre em 0,75 vezes.

A área plantada para a safra 2021/2022 foi de 672,4 mil hectares, com crescimento de 45,2% em relação à safra anterior.