Vale e Sinobras assinam termo para desenvolver aciaria

A Vale e a Siderúrgica Norte Brasil (Sinobras), empresa do Grupo Aço Cearense, assinaram um termo de compromisso para o desenvolvimento de planta de uma nova aciaria para produção de tarugos de aço a partir do ferro gusa, em Marabá (PA).

O acordo prevê que o fornecimento da matéria-prima (ferro gusa) para a nova aciaria seja feito pela empresa Tecnored, subsidiária da Vale, em fase de implantação no município. Já a operação da aciaria será feita pela Sinobras.

O tarugo é usado como matéria-prima pelas siderúrgicas no processo de laminação a quente, podendo resultar em vários tipos de produtos como barras, perfis, fio máquina, vergalhão CA50, entre outros.

Pelo acordo assinado, a Vale apoiará o projeto através da emissão de garantias, após a conclusão da engenharia, que viabilizem o financiamento a ser contratado pela Sinobras para instalação da nova aciaria.

Já a Sinobras será a responsável pela implantação e operação da planta, além dos estudos de engenharia.

"Ao todo, estamos investindo R$ 12,2 bilhões em projetos no sudeste do Pará, gerando cerca de 14 mil empregos no pico das obras", afirmou Eduardo Bartolomeo, diretor-presidente da Vale.

A partir da assinatura do termo, a Sinobras irá desenvolver o projeto de engenharia, que deve ser concluído até o fim de 2023.

O cronograma de obras detalhado será apresentado a partir da fase de estudos de engenharia.