Legado positivo do South Summit é destacado na Federasul

Números robustos, experiência e legado vitoriosos foram apresentados nesta quarta-feira (11) na reunião-almoço Tá na Mesa, da Federasul, que ouviu os organizadores do South Summit, evento de três dias que encerrou na última sexta-feira (6) em Porto Alegre. Durante sua realização, estiveram em Porto Alegre mais de 20 mil pessoas, de cerca de 50 países, além de representantes de 7.500 empresas, 2.500 startups, 450 investidores e 20 fundos internacionais. Esses visitantes participaram mais de 500 palestras no Cais Mauá, no Centro Histórico.

Os números foram apresentados pelo CEO da 4all, José Renato, um dos convidados, que mostrou aos empresários a importância da parceria com o setor público e universidades para o sucesso do evento, que será realizado novamente, no ano que vem, dias 29,30 e 31 de março, em Porto Alegre.

O secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, agradeceu a ajuda da iniciativa privada na primeira edição do South Summit na América Latina e pediu a participação de todos, novamente, no ano que vem. “A soma de esforços do setor público, com a iniciativa privada, entidades empresariais e universidades, mostrou que é esta é a receita do sucesso”, disse.

Também estiveram presentes na reunião o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Alsones Balestrin e a coordenação ficou com Pedro Valério, diretor de inovação da Federasul e CEO do Instituto Floresta. “A South Summit deixou uma série de iniciativas para o Rio Grande do Sul”, lembrou Balestrin, que atribuiu às startups o novo motor da geração de riqueza no mundo.

Ao abrir o Tá na Mesa, o presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, lembrou que a inovação é o tema central da sua gestão na entidade. “Nossa visão sempre foi clara: não há possibilidade de crescimento sustentado para o Brasil, para o RS e para as nossas empresas que não passe pelo investimento em inovação”, enfatizou.

Disse também que a temática ganha reforço com o associativismo e a união, características da Federasul. “Quando colocamos esses processos em um fluxo sinergético os frutos são potencializados”. Lembrou que a realização da South Summit em Porto Alegre mostrou o valor de um ambiente propício à inovação. “Isso gera uma reconhecida união em torno de pautas transformadoras”, concluiu.