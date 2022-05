Prefeito em exercício confere andamento das obras do segundo piso do Mercado Público

revitalização do segundo piso do Mercado Público As obras dede Porto Alegre, previstas para serem entregues em meados de julho, foram vistoriadas pelo prefeito em exercício Idenir Cecchim, nesta quarta-feira (11). Acompanhado dos secretários de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Urbano Schmitt, de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vicente Perrone, e da presidente Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), Adrana Kauer, Ceccim conferiu o andamento dos trabalhos, em fase final da reforma elétrica e ajustes para entrega de dois elevadores.

Falta ainda a instalação das novas escadas rolantes que levam ao segundo pavimento, prevista para o decorrer do segundo semestre deste ano. O equipamento vem da China e não tem data estimada de entrega, por questões logísticas e aduaneiras.

Considerando o andamento das obras dentro do prazo previsto, a prefeitura destaca que a recuperação do segundo andar do Mercado, parcialmente danificado pelo incêndio de julho de 2013, darão condições para liberação do andar, que abrigará seis operações comerciais. "Nós precisamos dos dois andares em operação, assim que eles voltarem a funcionar a pleno e com qualidade, retornará a pujança e a alegria dos porto-alegrenses", acrescentou o prefeito.

O secretário municipal de Planejamento destacou ainda que a obra, iniciada em janeiro deste ano, vem ocorrendo com alteração mínima da rotina e dinâmica do primeiro piso do Mercado Público, um dos principais cartões-postais da cidade. "O mercado vai ficar totalmente recuperado e permitirá o aproveitamento completo do andar de cima, com acesso ágil por duas novas escadas rolantes e novos elevadores", afirmou.

Os recursos para a realização da obras fazem parte de um Termo de Conversão de Área Pública (TCAP) firmado entre a prefeitura e a empresa Multiplan, com investimento de R$ 9,4 milhões.