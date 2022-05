Batata, morango e maracujá lideram inflação; veja itens que mais subiram

A batata-inglesa foi o item de consumo mais impactado pela inflação em abril, com alta de 18,28% no mês, segundo informou nesta quarta-feira (11) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No geral, a inflação oficial do país, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo) bateu em 1,06% no mês, a maior variação para um mês de abril desde 1996. Em 12 meses, a inflação foi de 12,13%.

Em alimentos e bebidas, a alta foi puxada pela elevação dos alimentos para consumo no domicílio (2,59%). Além da batata, o leite longa vida também foi destaque no mês, com alta de 10,31%.

Também houve aumento em itens que sempre fizeram parte da alimentação cotidiana do brasileiro, como o tomate (10,18%), o óleo de soja (8,24%), o pão francês (4,52%) e as carnes (1,02%).

Maiores aumentos mensais - Variação em abril

Batata-inglesa - 18,28% Morango - 17,66% Maracujá - 15,99% Couve-flor - 13,25% Açaí - 11,73% Leite longa vida - 10,31% Tomate - 10,18% Passagem aérea - 9,48% Abobrinha - 9,31% Táxi - 9,16%

Os economistas atribuem os aumentos a um conjunto distinto de fatores. Para o óleo de soja, o resultado está mais relacionado à alta das commodities, que acaba influenciando nos custos de produção.

Nos alimentos in natura, como a batata-inglesa e o tomate, houve problemas de colheitas, explica o pesquisador. Para o leite, pesaram os custos de produção.

Na outra ponta, as principais quedas mensais foram do mamão (-13,39%), da banana-maçã (-8,46%) e da melancia (-8,38%).

Em 12 meses, o cenário é de altas expressivas em itens que foram sumindo do cardápio das famílias, como a cenoura (178,02%), o tomate (103,26%) e o café moído (67,53%).

Maiores aumentos em 12 meses - Variação até abril

Cenoura - 178,02% Tomate -103,26% Abobrinha - 102,99% Melão - 82,46% Morango - 70,39% Café moído - 67,53% Transporte por aplicativo -67,18% Batata-inglesa -63,40% Repolho - 54,72% Óleo diesel - 53,58%

As altas dos combustíveis também assustam o consumidor. No caso dos transportes, a inflação em abril foi puxada, sobretudo, pelo aumento nos preços dos combustíveis (3,20%). Assim como no mês anterior, o destaque foi a gasolina (2,48%).

No mês, o etanol subiu 8,44%; o diesel, 4,74% e o gás de botijão, 3,32%. Em 12 meses, o óleo diesel ocupa o posto de maior aumento (53,58%), seguido por etanol (42,11%), gás de botijão (32,34%) e gasolina (31,22%).

Em abril, os principais impactos da inflação vieram dos setores de alimentação e bebidas (2,06%) e dos transportes (1,91%). Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de 80% do IPCA de abril.