CCR ViaSul tem vagas abertas para Porto Alegre e Lajeado

A CCR ViaSul divulga duas vagas abertas para interessados em trabalhar na concessionária: uma para trabalhar como agente administrativo na área de Conservação, em Porto Alegre, e outra como técnico de Segurança do Trabalho em Lajeado.

Os requisitos para a vaga de agente administrativo são ensino médio completo, conhecimentos no pacote Office em nível intermediário e conhecimentos do sistema SAP. O contratado irá atuar prestando suporte aos demais membros da equipe, especialmente às atividades de requisição de compra e medições para as contratadas de conservação (através do SAP), bem como apoio nas elaborações de relatórios ao poder concedente, cadastro e/ou desbloqueio de fornecedores/materiais, consolidação dos apontamentos diários das equipes em planilha e apoio em demais atividades da área. Ainda, é necessário residir ou ter disponibilidade para mudança para Porto Alegre ou região metropolitana.

Já para técnico de Segurança do Trabalho é preciso possuir ensino técnico em segurança do trabalho completo, conhecimentos correlacionados à serviços de usinas de asfalto e atividades industriais, além de pacote Office nível intermediário e NCH categoria ‘B’. O profissional irá supervisionar as atividades relacionadas ao laboratório de qualidade e de produção de CBUQ e CAP, monitorar as atividades relacionadas às manutenções dos equipamentos e fiscalizar as atividades da balança de pesagem. É necessário que o candidato resida ou tenha disponibilidade para morar em Lajeado ou proximidades.