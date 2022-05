Fabricantes de cachaça e tequila fazem manifesto em defesa do teor alcoólico das bebidas

Produtores brasileiros de cachaça se uniram ao setor tequileiro mexicano para divulgar um manifesto, nesta quarta-feira (11), em defesa do teor alcoólico das bebidas, tradicionais nos países.

O setor teme uma escalada de órgãos de Saúde no debate pela redução do teor alcoólico dos destilados como uma medida para frear o consumo nocivo de álcool nos países.

Segundo Carlos Lima, diretor-executivo do Ibrac, as bebidas têm o registro de indicação geográfica e, portanto, o teor alcoólico não pode ser alterado. "Nós somos produtos reconhecidos, protegidos nos seus países, por características, por tradição e por importância histórica", diz.

Na avaliação dele, a discussão deveria considerar a quantidade de bebida ingerida e não o teor de álcool.

"A gente tem um receio de que essa recomendação tenha outros desdobramentos do ponto de vista de publicidade, de tributação, e que venha a atingir os nossos setores de outra forma", diz Lima.

O Ibrac, que reúne empresas do setor responsáveis por mais de 80% do volume da bebida comercializado no Brasil, diz que o País produz anualmente cerca de 800 milhões de litros de cachaça.