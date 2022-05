Curso gratuito de empreendedorismo oferece 35 vagas em Porto Alegre

Os interessados em empreender podem se capacitar através do curso gratuito que busca despertar a capacidade empreendedora e inovadora dos alunos, com estímulo para o desenvolvimento de negócios. São 35 vagas, na iniciativa oferecida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) de Porto Alegre, em parceria com a Besouro Agência de Fomento Social e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismos e Lazer (SMDET).

https://www.empreendepoa.com.br As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de maio no site do projeto () ou de forma presencial na unidade municipal do Sine (av. Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico).

Ao final do curso, os alunos terão um plano, de micros ou pequenos negócios, pronto para a execução. Os alunos vão desenvolver o conceito de produto/serviço, ações de divulgação, pesquisa de mercado, projeção de vendas, fluxo de caixa, entre outros conteúdos.