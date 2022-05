Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, após progresso contra Covid-19 na China

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira (11), após relatos de avanços no combate à Covid-19 na China. Investidores também digeriram os últimos dados chineses de inflação.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,75%, a 3.058,70 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,27%, a 1.918,52 pontos. Em Xangai, que enfrenta o surto mais grave de Covid-19 no país, o número diário de novos casos da doença caiu para menos de 1.500, depois de atingir um pico de 26 mil em meados de abril. Apesar do progresso, a cidade reafirmou que seguirá implementando a política de "tolerância zero" contra a Covid-19.

Já a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da China acelerou de 1,5% em março para 2,1% em abril, superando as expectativas. A taxa anual da inflação ao produtor (PPI) chinês desacelerou no mesmo período, de 8,3% para 8%, mas também ficou acima do esperado.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve modesta alta de 0,18% em Tóquio hoje, a 26.213,64 pontos, e o Hang Seng se valorizou 0,97% em Hong Kong, a 19.824,57 pontos.

Em Seul, por outro lado, o sul-coreano Kospi caiu 0,17%, a 2.592,27 pontos, estendendo perdas para o sétimo pregão consecutivo, enquanto em Taiwan, o Taiex registrou queda de 0,35%, a 16.006,25 pontos.

Na região asiática, há expectativas também para os últimos números do CPI dos EUA, que serão divulgados na manhã desta quarta e têm forte influência na política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O Fed já elevou juros em duas ocasiões desde março e planeja mais aumentos nos próximos meses.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, com alta de 0,19% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.064,70 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.