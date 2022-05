Aumento do diesel pode reduzir serviço de transporte e aumentar em 30% o preço das passagens no RS

Os sucessivos reajustes no preço do óleo diesel agrava a crise no setor de transporte, o que pode levar a uma redução drástica do serviço. O alerta consta em nota emitida na tarde desta terça-feira (10) e assinada pelos presidente da Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros (ATM), José Antônio Ohlweiler, e do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do RS (Setergs), Fabiano Rocha Izabel.

As entidades argumentam que a alta acumulada do óleo diesel nas refinarias, somente neste ano, ultrapassa 40%. mais recente aumento entrou em vigor nesta terça-feira (10), de 8,87%. “O diesel é o segundo item de custo que mais pesa no valor da tarifa dos ônibus, atrás somente da mão de obra, com participação em torno de 30% no custo geral das operadoras do transporte”, dizem as entidades na nota.

Na questão que envolve especificamente o transporte intermunicipal metropolitano, outro componente entre em cena. A ATM E Setergs alertam que, neste caso, soma-se ao aumento de preço dos combustíveis a aproximação da data-base dos rodoviários, prevista para o dia 1º de junho, com pedido de reposição de 21%, e o fim do auxílio emergencial do governo do Estado, que viabilizou os pagamentos dos trabalhadores referentes a outubro, novembro e dezembro de 2021, além do 13º salário, evitando um colapso do sistema.

Outro ponto destacado no documento é a revisão tarifária, prevista para ocorrer ainda neste ano. Segundo as entidades, o atual cenário pode levar a um reajuste de até 30% nas passagens, caso nenhuma medida seja adotada.

Confira as propostas apresentadas pelas entidades

Diariamente, milhares de trabalhadores de diversos segmentos, como funcionários de hospitais, da segurança, da educação e do comércio, utilizam o transporte intermunicipal metropolitano, o que reforça a importância econômica e social da busca por soluções urgentes para essa questão.

A ATM e o SETERGS apresentaram ainda no ano passado um conjunto de medidas e propostas para o sistema metropolitano e, atualmente, enxergam como a possibilidade mais ágil e viável para evitar a insustentabilidade do sistema a prorrogação do auxílio emergencial do Governo do Estado, instituído pela Lei 15.781/2021, aprovada por ampla maioria na Assembleia Legislativa, a qual permite a extensão do aporte por mais cinco meses.