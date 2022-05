Vendas do Dia das Mães aumentaram 22% em relação ao ano passado

Para 46% dos lojistas de Porto Alegre, as vendas do Dias das Mães de 2022 aumentaram com relação a 2021. Este é um dos resultados levantados por um balanço feito pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Sindilojas Porto Alegre. A sondagem foi realizada até o início da tarde desta segunda-feira (9). Ainda de acordo com a pesquisa, o percentual de aumento nas vendas foi de 22%, com um ticket médio de R$ 245.

Os consumidores aproveitaram a baixa nos casos de Covid para sair às compras pessoalmente, mas não deixaram de comprar online. As lojas que se prepararam para vender nos pontos de venda físico e virtuais se saíram bem: 52% dos lojistas contam que venderam tanto presencialmente quanto pelos canais digitais.

A aderência ao PIX pelo consumidor porto-alegrense já se mostra cada vez mais consolidada: 54,5% das vendas online foram feitas usando esse meio de pagamento, que foi lançado há um ano e meio pelo Banco Central.

Outra ferramenta que ganhou a preferência do consumidor foi o Whatsapp: 49,1% das vendas online foram feitas usando o aplicativo de bate-papo.

O período de maior movimento no comércio da Capital foi durante a semana do Dia das Mães, sinalizado por 52% dos lojistas, seguida véspera, com 36% das respostas.

Produtos mais vendidos, por segmento:

Vestuário:

Blusas – 50%

Casacos/jaquetas – 35,7%

Pijamas – 28,6%

Conjuntos de moletom – 14,3%

Cosméticos, perfumaria e produtos de higiene:

Maquiagens – 53,8%

Perfumes – 38,5%

Hidratantes – 30,8%

Shampoos – 15,4%

Bazar e utensílios domésticos:

Canecas – 83,3%

Cestas de produtos – 50%

Porta-retratos – 33,3%

Bijuterias – 33,3%