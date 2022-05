Badesul lança linha de financiamento para estimular empreendedorismo feminino no RS

O Badesul começa a operar nesta segunda-feira (9) uma linha de financiamento para incentivar o empreendedorismo feminino. O projeto Badesul + Mulheres Empreendedoras, em parceria com o RS Garanti, baseia-se no plano estratégico da agência de fomento que busca oferecer soluções financeiras ao público feminino relacionado ao segmento de micro e pequenas empresas.

“A nossa instituição objetiva apoiar a equidade entre os gêneros, incentivar o crescimento e o desenvolvimento do empreendedorismo feminino no Rio Grande do Sul. Busca colaborar com ações e projetos que contribuem para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado”, afirma a presidente da instituição, Jeanette Lontra.

Em relação aos demais serviços de crédito oferecidos pelo Badesul, na linha + Mulheres Empreendedoras há uma redução de 10% no spread do Badesul.

Serviço

O quê:

Linha de financiamento Badesul + Mulheres Empreendedoras

Público:

Empresas individuais de mulheres, pessoas jurídicas com mais de 50% do capital social feminino e empresas cuja administração seja efetivamente da mulher empreendedora.

Condições:

• Limite de exposição para o grupo beneficiário de até R$ 200 mil;

• Carência de 3 a 12 meses;

• Amortização mensal após a carência;

• Prazo total para a liquidação do financiamento de até 60 meses (5 anos);

• Solicitações para a modalidade de financiamento estão sujeitas à análise de crédito.

Informações:

Mais detalhes sobre a linha de financiamento podem ser obtidos pelos telefone (54) 3021-0400.